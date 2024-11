Alumnos de Reus aprenden sobre economía circular en un mercado de canje

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

La Palma se convirtió ayer por la mañana en un mercado para que los niños y niñas de cinco centros educativos de la ciudad intercambiaran diferentes objetos que ya no utilizaban por otros. Concretamente, las escuelas asistentes fueron Maria Cortina, los Ganxets, la Vitxeta, la Presentació y Maria Rosa Molas. Esta actividad estaba englobada dentro del programa ‘Escoles Reus 2030’ que pretende educar a los alumnos de la ciudad sobre la temática de la sostenibilidad y medio ambiente.

Las normas eran bien sencillas; después de haber trabajado toda la temática de la economía circular en las escuelas previamente, cada alumno tenía que seleccionar cuatro objetos propios para poder utilizarlos como moneda de cambio con los estudiantes de otros centros.

De esta manera, las mesas se llenaron de juguetes, rompecabezas, libros, juegos de mesa, ropa, entre otros. Después de revisar que todos los objetos aportados estuvieran en regla, se dio el pistoletazo de salida y los chicos se lanzaron a chismorrear qué habían aportado los chicos de los otros centros mientras los objetos empezaban a pasar de unas manos a otras.

«La gente piensa a menudo en la parte del reciclaje, pero antes de llegar a esta fase está la de la reutilización», apuntó el concejal de Medio ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Reus, Daniel Rubio. Según el concejal, el objetivo de la jornada era fomentar la reutilización de productos que «quizás ya no los utilizas, pero están en buen estado y quizás otra persona sí que lo necesita».

El concejal ayer no se quiso perder el mercado, tal como en otras actividades que se ofrecen desde el programa también suele estar presente. En este sentido, admitió que también los adultos tienen cosas que aprender en jornadas como esta.

«Nuestros mejores anfitriones son los niños. De hecho, han hecho un trabajo previo porque han ido a casa y seguramente les han planteado a sus padres la duda de qué cuatro objetos estaban en buen estado, reutilizables y que ya no utilizan podían llevar al mercado de hoy. De esta manera se implica a toda la familia en la economía circular», reflexionó Rubio.

«Eso significa que el hijo les dice a los padres que no es que quiera comprar un nuevo juguete, sino que quiere coger uno que ya no juega y cambiarlo por otro que todavía no conoce y se lo encontrará en este mercado. Por lo tanto, esta filosofía que hoy es una actividad para escuelas también se introduce en el hogar», concluyó.

La jornada finalizó con un total de 268 intercambios y un buen sabor de boca. La misma coordinadora del programa Escola Reus 2030, Gisela Pérez, aseguró que estaban «muy contentos» por cómo había ido la mañana. «Los alumnos han estado muy motivados y han hecho muchos intercambios, muchos de ellos han intercambiado los cuatro objetos que llevaban. Por lo tanto, estamos muy contentos», afirmó la coordinadora. Hoy será el turno de tres institutos de secundaria para llevar a cabo el mismo ejercicio.