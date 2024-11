Las obras de rehabilitación del CAP Llibertat de Reus empezarán en enero del 2025

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

El CAP Llibertat será objeto de mejoras muy pronto. Fuentes del Instituto Catalán de la Salud confirman a Diari Més que está previsto que se lleven a cabo obras de mejora de la eficiencia energética del equipamiento sanitario a partir del «comienzo del año 2025, en enero». El periodo de ejecución de los trabajos será de unos seis meses.

La actuación se llevará a cabo para reducir más del 30% el consumo de la energía primaria no renovable del edificio. Asimismo, pretende que el edificio sea un espacio más agradable para trabajadores y pacientes, con la sustitución de los climatizadores y el sistema de control y gestión de la temperatura. El Gobierno catalán destinará 835.074,81 euros.

El proyecto, que además contempla que se tendrán que reciclar más del 70% de los residuos que se generen durante las obras, consistirá en la colocación de 28 módulos fotovoltaicos para producir electricidad, que se destinará al autoconsumo, y la adecuación del envolvente térmico y las instalaciones de agua caliente, climatización y ventilación. También se cambiará la actual caldera de gas por un sistema de calentadores eléctricos, de forma que se eliminarán el 100% de los combustibles fósiles.

Aprovechando la sustitución de los climatizadores y el sistema de control y gestión centralizado del centro, se apostará por medidas «más respetuosas con el entorno» y que sean más eficientes y duraderas. En esta línea, el alumbrado se renovará con tecnología led. En el ámbito arquitectónico, se instalarán ventanas con aluminio de aislamiento reforzado y vidrio doble con control solar y se intensificará el aislamiento térmico de la cubierta.

El entonces gerente de la Región Sanitaria del Camp de Tarragona, Imma Grau, destacó el pasado mayo, cuando el contrato de obras salió a licitación, que el proyecto «posibilitará en el CAP Llibertat ser más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, adaptándose a los parámetros idóneos para ser cada vez más cuidadosos con el entorno y generar la mínima huella energética posible».

La actuación se sumará a una serie de medidas que ya impulsó el ICS para mejorar la climatización en el centro, dado que los profesionales denunciaron en reiteradas ocasiones que pasaban frío en invierno y calor en verano. El año pasado instaló máquinas refrescadoras y bombas de calor al considerar que las instalaciones estaban «desgastadas», que sufrían «averías» constantes y que había que renovarlas.

No obstante, la plantilla explica que el problema no ha desaparecido y que el sistema, a veces, no funciona. A día de hoy, se pueden ver estufas conectadas y en uso. Desde el sindicato USITAC, se considera que el proyecto que empezará a ser tangible a principios del 2025 es «una buena noticia», ya que «había muchas deficiencias y los trabajadores estaban muy descontentos», también, por el ruido. «Nosotros estamos contentos con que empiecen estas obras y hagan una mejora, sobre todo para los trabajadores y los usuarios», valora el sindicato.