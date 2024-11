Los trabajadores de la basura y Reus Net firman un principio de acuerdo para el nuevo convenio

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

El conflicto laboral de los trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Reus ya avista el final en el horizonte. El comité de empresa y la dirección de Reus Net —la unión temporal de empresas conformada por Valoriza y Romero Polo, adjudicataria del contrato de la basura— han llegado a un principio de acuerdo del nuevo convenio. «Ha sido mucho luchado, muy complicado, pero finalmente hemos podido firmar un muy buen acuerdo», expresa el presidente del comité, Miguel Pérez.

Pérez explica que el convenio, que estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2028, contempla incrementos salariales «igual que los funcionarios públicos» y una serie de mejoras encaminadas a facilitar la conciliación familiar, «ya que hasta ahora era muy difícil conseguirla».

El paquete incluye variaciones de la distribución de la jornada «y, de esta manera, disfrutaremos de más sábados de fiesta», así como más días de libre disposición. El convenio está previsto que se formalice antes de acabar el mes, con el redactado del texto actualizado y la firma definitiva. «También lo tiene que ratificar el Ayuntamiento», señala el representante de la plantilla.

Al acuerdo se llegó la noche del jueves al viernes, en torno a las 3 horas de la mañana. «No nos podíamos levantar de la reunión sin un principio de acuerdo y, finalmente, tanto la dirección de la empresa como el comité nos pusimos las pilas, cargadas al máximo, y abrimos las mentes, porque hemos firmado un convenio abriendo nuevos horizontes e investigando vías diferentes de los convenios tradicionales», recuerda Pérez. «Hemos podido llegar a un entendimiento satisfactorio», concluye.

No obstante, el presidente del comité de empresa de la UTE Reus Net afirma que los trabajadores se han sentido «muy dejados, abandonados, por parte del gobierno municipal». «Evidentemente que ellos no tienen la responsabilidad de sentarse en la mesa de negociación, pero sí aportar, desde mi punto de vista, mecanismos que faciliten la negociación, y no ha sido así», valora.

«Si no hubiera sido por la buena predisposición de la empresa concesionaria y el sacrificio, el trabajo arduo y el compromiso de la plantilla, eso no se habría podido conseguir», añade Pérez.

En este contexto, fuentes municipales aseguran que, «hasta el último minuto de la negociación, el Ayuntamiento ha sido en contacto permanente con empresa y trabajadores, a pesar de no tener competencias en la relación laboral entre ambas partes, con el objetivo que se preste siempre el mejor servicio para los reusenses».

«De hecho, la autorización de reorganización del servicio aprobada por el consistorio ha sido uno de los elementos que ha facilitado el acuerdo con los trabajadores, dado que estos pedían facilitar la conciliación», remarcan las mismas fuentes.

Como conclusión, el consistorio «se alegra que, después de meses de negociación, se haya resuelto el conflicto con un acuerdo estable, y confía en que lo mismo redundará en un buen servicio a los ciudadanos y ciudadanas de Reus».

Hay que recordar que, a raíz de las diferenciadas posturas entre el concesionario del servicio y la plantilla, esta llegó a prever una huelga para los días de las fiestas de Misericordia, que acabó siendo desconvocada. Antes, ya se había manifestado en el pleno o en la plaza del Mercado.