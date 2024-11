Promotores de viviendas piden a la administración colaboración para responder a la demanda

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

La vivienda es uno de los grandes retos a resolver en Cataluña. La gentrificación, el incremento del precio del alquiler o la falta de viviendas en algunos municipios son algunos de los motivos que han supuesto una barrera para el acceso a la vivienda.

El anterior gobierno de la Generalitat ya lo intentó abordar con la limitación del precio del alquiler que entró en vigencia el pasado mes de marzo y que actualmente ya afecta a un total de 271 municipios catalanes. Por su parte, el actual gobierno de Illa anunció sólo llegar al cargo que invertirá en la construcción de 50.000 pisos públicos nuevos hasta el 2030.

En medio de este contexto las empresas dedicadas a la construcción se ven ante un futuro incierto y, por este motivo, La Caixa y la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) celebraron ayer por la mañana una sesión informativa en el firaReus Events. Esta, que contó con la presencia de una veintena de espectadores del sector, trató de hacer un análisis de la situación del sector inmobiliario y cuáles son los retos de la promoción y construcción en el Camp de Tarragona.

«Después de muchos años de crisis se han absorbido ya los stocks del pasado y es una realidad que existe una demanda de vivienda lo bastante importante en la sociedad y los promotores intentamos dar respuesta», analiza el director general de ka APCE, Marc Torrent. «Así y todo, es cierto que estamos en unos niveles de producción por debajo de las necesidades de vivienda y, entonces, es aconsejable igualar estas necesidades con la oferta para evitar tensiones innecesarias en el mercado», añade Torrent. También uno de los temas que se ha tratado es las características de esta vivienda, donde el director apunta que «la oferta tiene que ser de vivienda libre, protegida y social» y, para afrontarlo pide establecer una «relación publicoprivada eficaz».

Por otro lado, centrando la mirada en el Camp de Tarragona, el presidente de la Comisión Territorial de la APCE en Tarragona, Daniel Roig, considera que no hay una diferencia importante con el resto de Cataluña: «Podemos hablar de Reus, Salou o Cambrils y la realidad es la misma que está pasando en toda Cataluña, ya que no tenemos bastante vivienda para toda la demanda que hay».

No obstante, Roig cree que la causa no es única. «Necesitamos más vivienda de todas las tipologías, pero no sólo tenemos que pensar en las grandes ciudades. El Camp de Tarragona es muy amplio y hay poblaciones que nos pueden parecer pequeñas, pero que igualmente tienen una necesidad de vivienda. Hay pueblos como Alforja donde la juventud no puede quedarse por falta de vivienda y acaba abandonando el municipio», valora.