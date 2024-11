La película 'Echo of you' se lleva el premio ciudad de Reus de la decimonovena edición del Memorimage

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La película 'Echo of you' de Zara Zerny se ha llevado el premio ciudad de Reus de la decimonovena edición del Memorimage. Completan el palmarés 'In Memoriam Biel' de Santi Suárez con el galardón MemoriReus, 'Pepi Fandango' de Lucija Stojevic con el premio del público y 'Diari de la meva sextorsió' de Patricia Franquesa con el MemoriJove.

Los premios se han dado a conocer esta noche en la gala de clausura, donde también se ha distinguido la tarea de los hermanos Ignasi y Joan Barjau por la recuperación altruista del archivo fílmico producido por su tío, Joan Capdevila Nogués.

En cuatro días, el festival internacional de cine de Reus centrado en las imágenes de archivo ha atraído a unos 1.500 espectadores en una veintena de proyecciones gratuitas. La edición de este año del Memorimage se ha dedicado a las memorias selectivas, la fuerza del amor y la redención al dolor tanto individual como colectivo. En total, se han podido ver 20 películas catalanas y europeas, la mitad de las cuales han sido estrenos en Cataluña.

En el caso de la obra 'Echo of you', de Zara Zerny, reúne al testimonio de personas de 80, 90 y 100 años que hablan con franqueza y elocuencia sobre el amor, la soledad, el luto, la vida y la muerte, en un retrato «poético y tierno» de una generación danesa.

El jurado de la sección oficial del Memorimage, formado por Glòria Salvadó, Mario Pons y Valentí Via, ha decidido por unanimidad distinguirla por «su gran calidad de producción» y la «diversidad de perspectivas sobre un tema tan delicado como es la muerte de las parejas».

Con respecto al premio MemoriReus, este año se han presentado tres producciones del Campo de Tarragona. La ganadora ha sido 'In memoriam Biel', de Santi Suárez, que descubre la vida y obra del escritor y lingüista reusense Gabriel Ferrater.

El público, por su parte, ha premiado la historia de un superviviente del Holocausto que viaja al sur de España para escribir su propio fandango en recuerdo de los niños gitanos que cantaban flamenco en el campo de concentración de Rivesaltes a través del filme 'Pepi Fandango' de Lucija Stojević.

El público más joven también ha tenido voz en este festival y ha dedicado el MemoriJove a 'Diari de la meva sextorsió' de Patricia Franquesa, en el que explica el caso de ciberchantaje que sufrió la directora a raíz del robo de su ordenador. 'Le Mans 55', de Emmanuel Reyé, ha recogido el premio Cine Rescate como mejor trabajo de documentación e investigación, mientras que el premio ADAE se lo ha llevado la docuserie '(P)ícaro: El pequeño Nicolás' de Tomás Ocaña Urwitz.

Si bien este sábado se han proyectado las últimas películas en el Teatro Bartrina de Reus, la plataforma Memorimage Online permitirá visionar hasta el 17 de noviembre dos películas que han formado parte del MemoriReus de este año: 'Dolors', de Marta Arjona y Maite Blasco, que rescata del olvido a Dolors Vives Rodon, una de las mujeres pioneras a pilotar una aeronave en España, y 'Josep Maria Cañellas. La sombra del fotógrafo', de Carles Esporrín i Luz López, sobre Josep Maria Cañellas, pionero de la fotografía instantánea.

Unos 1.500 espectadores a lo largo de cuatro días de programa

Desde la organización, han subrayado la voluntad de seguir apostando por el público más joven en futuras ediciones y se han reivindicado como una «cita imprescindible» del cine hecho con imágenes de archivo del sur de Europa que defiende la importancia de la recuperación y conservación del patrimonio audiovisual.