Un reusense consigue recaudar más de 160.000 euros para ayudar a los afectados por la DANA

Un reusense ha conseguido recaudar más de 160.000 euros en menos de dos días para ayudar a los afectados por los efectos de la DANA en Valencia. David Aliagas puso en marcha, a través de sus redes sociales la iniciativa llamada 'Un cubata por Valencia'.

"Suena un poco raro, pero ahora lo entenderéis. Viendo todas las imágenes de lo que está pensando en Valencia estaba pensando cómo puedo maximizar lo que se me da bien para ayudar. Así que voy a intentar viralizar una forma de ayudar a estas comunidades. Quería ir más allá. De fiesta, a los jóvenes, no nos importa para nada pagar por un cubata o un chupito, que pueden ser diez o quince euros", contextualizaba Aliagas en el vídeo que ha publicado a través de sus redes sociales.

"He pensado que con vuestra ayuda podemos viralizar que la gente joven haga transferencias a las cuentas de ayuda con la cantidad que les costaría un cubata. Si este vídeo lo ven 10.000 personas y, cada uno, enviamos 10 euros, ya son 100.000 euros que recibirían los afectados. ¿Qué os parece? Yo ya he hecho mi transferencia y me he tomado mi cubata por Valencia", explicaba el reusense.

Así pues, la iniciativa de Aliagas, con prácticamente 340.000 seguidores en TikTok y 95.500 en Instagram, ha sido todo un éxito. De hecho, en menos de dos días, 'Un cubata por Valencia' ya ha conseguido recaudar más de 160.000 euros y ser una de las recaudaciones más activas para ayudar a los más afectados por la DANA.