Territori aprueba el proyecto de instalar placas solares en el aeropuerto de Reus

La Comisión territorial de urbanismo de Tarragona aprobó definitivamente ayer el proyecto de AENA para construir una central solar fotovoltaica para abastecer las instalaciones del aeropuerto de Reus. La planta tendrá una potencia total instalada de 15 MWp, una potencia nominal de 12,5 MW y su producción energética será el equivalente al consumo de 7.600 hogares.

La planta se emplazará a 3,5 km en el este del término de Reus, en unos terrenos situados entre las instalaciones del aeropuerto de Reus, la carretera N-420a y la línea del ferrocarril de alta velocidad. Se situará en una parcela que pertenece a las zonas de reserva aeroportuaria y de subsistema de aeronaves del aeropuerto, actualmente vacía. Tendrá una superficie de 18,26 hectáreas, de las cuales 7,14 estarán ocupadas por los módulos fotovoltaicos.

A la planta se accederá por un camino interior del aeropuerto y la evacuación de la energía generada se llevará a cabo mediante una línea soterrada a través de caminos internos dentro de la parcela del aeropuerto y de calles existentes del polígono industrial a vecino de Constantí, hasta su conexión en la subestación Tarraco existente.

La nueva central fotovoltaica estará integrada por 30.000 módulos fotovoltaicos de 500 Wp de potencia unitaria; 5 inversores de 2.500 kVA, que transforman la corriente continua a corriente alterna repartidos en tres centros de transformación; una línea soterrada de evacuación de 25 kV desde los centros de transformación hasta la subestación elevadora de entrega y medida (SEEM); una subestación elevadora de entrega y medida (SEEM); y una línea soterrada de evacuación de 110 kW desde la SEEM hasta la Subestación TARRACO.

El presupuesto de ejecución material para la implantación del parque fotovoltaico y la línea de evacuación es de 13,8 MEUR.