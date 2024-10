Christina Rosenvinge: «Safo fue la primera cantautora pop de la historia»

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

La génesis de Los Versos Sáficos es una obra de teatro sobre la poeta griega Safo, para la cual tú compones la música. ¿Cómo es ese paso del escenario al estudio?

«Efectivamente, este proyecto nace a partir de la música para la obra de teatro sobre Safo que se estrenó al Festival de Mérida. Me quedé con las ganas de hacer un disco y una gira de conciertos donde la música estuviera en primer plano y se pudiera apreciar el trabajo lírico. En una obra de teatro, la música tiene que convivir con el texto hablado y no se puede llegar a determinados grados de potencia que sí que se pueden alcanzar en un concierto».

Safo escribía poemas para ser cantados. Intuyo una conexión artística Rosenvinge-Safo muy fuerte. ¿Has tenido esta sensación?

«Yo, y otros muchos, porque Safo puede ser considerada como la primera cantautora pop de la historia. Presenta sus composiciones acompañada de una lira que toca con el plectro, que es la púa de la guitarra (ella es la inventora), además de un coro de muchachas. La va a ver mucha gente, que se aprende sus composiciones de memoria y las va repitiendo. Así que, realmente, se asemeja mucho a lo que hoy conocemos como una cantante pop».

Y, como la música pop de hoy, tiene como tema central el amor y el deseo.

«Sí, a pesar de que esa no era la temática más común en aquella época. Justo antes de que Safo escriba sus versos, todo lo que hay es poesía épica. Los poetas cantan a la guerra, a la sangre y a la conquista de las ciudades. Safo, en contraposición, lleva la poesía a una primera persona doliente que sufre por amor, y eso es un cambio absolutamente radical».

Su trabajo nos ha llegado muy incompleto. ¿Cómo llenaste los vacíos?

«El único poema completo es el Himno a Afrodita. Hay algunos más casi enteros y, luego, muchísimos fragmentos, versos o, incluso, palabras sueltas. Toda su poesía junta solamente llenaría un librito de 150 páginas. La mayor parte de su obra se destruyó, lo cual fue una pérdida inconmensurable. Todo esto me daba mucho juego para imaginar, así que lo que hice fue hilvanarlo, como si fuera un patchwork, juntando versos que pensaba que podían ir juntos, aunque en los hallazgos arqueológicos no fuera así. Les añadí estrofas, que son una cosa muy moderna, y en algunos casos también rima. La adaptación más fiel es Himno a Afrodita, el resto están hechas de manera muy libre».

La primera canción que escuchamos, Ligera como el aire, es una balada muy clásica, pero a continuación aparece Poema de la pasión, que ya es un puñetazo pop, y así hasta el final.

«La cuestión es que en los versos había una temática general, que era la cuestión del deseo lésbico, el amor y el amor no correspondido. Quise trasladar a Safo en nuestros días, pensando que, si aquello era música popular, cómo sonaría hoy en día. Pero, claro, en este momento la música popular es un término muy amplio, que abarca muchos géneros y estilos. Por eso jugué a poner cada canción en un contexto diferente. Efectivamente, Ligera como el aire es una balada intimista, que juega un poco a ser una de aquellas baladas francesas tipo Gainsbourg, que son baladas sexis, donde incluso parece que puedes oír el ruido de las sábanas. Luego, por ejemplo, con Canción de boda, he intentado hacer una canción que pareciera que haya existido siempre para ser cantada en las bodas. Y, con Himno a Afrodita, he hecho un rock electrónico para dar poder al diálogo con la diosa».

¿Todos estos elementos los encontraremos en el concierto de Reus?

«Con una escenografía muy potente, interpretaré la música que escribí para la obra y algunas composiciones más. Será un concierto divertido, lúdico, porque en la poesía de Safo, aunque se sufre por amor, no es un sufrimiento severo, sino amable y gustoso. También explicaré su figura y cómo hemos llegado hasta aquí. Estarán conmigo Amaia Miranda, Irene Novoa y Xerach Peñate, que son tres figuras de primera línea, con proyectos individuales interesantísimos y que forman parte de esta nueva generación de mujeres que no se han educado en locales de ensayo como yo, sino en escuelas de música».