El Cluster TIC Catalunya Sud promueve el talento femenino con la jornada Woman in Tech

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Tradicionalmente, las mujeres han tenido más complicado desarrollar su carrera profesional. Esta es una de las grandes luchas de la sociedad y el Cluster TIC Catalunya Sud no es ajeno. Por este motivo, organizó ayer por la mañana la jornada Woman in Tech dónde varias mujeres del sector tecnológico dieron a conocer a su testimonio delante de un público mayoritariamente joven.

«Yo cuando era joven no sabía que estudiar, no tenía ninguna vocación. Así que me orienté hacia la ingeniería industrial porque me iban bien las matemáticas y no me encasillaba mucho», comentó Cristina Montserrat. Un razonamiento que comparten muchos de los jóvenes que tienen que escoger su futuro después de la educación obligatoria y que puede no sonar muy prometedor, pero Montserrat ha tenido una trayectoria profesional impecable y actualmente es Public Sector Manager de Google Cloud Espanya.

Finalmente, el año 2021 aterriza en Google y la ponente aseguró que se sentía muy afortunada de haber estado en empresas «donde el papel de la mujer se tiene en cuenta. El sector tecnológico no es un sector tan tradicional». No obstante, según su opinión «no es suficiente», ya que, «la empresa tiene que tener una cultura donde la mujer realmente se pueda sentir tranquila y confortable». «He sido madre dos veces, no en Google, y en los dos casos estuve trabajando hasta el día antes de dar a luz. La empresa en ningún momento me obligó, pero se daban dos hechos; primero que yo no era capaz de admitir que necesitaba cogerme una baja y, después, la duda de qué dirán / pensarán el resto», relató Montserrat. «Entonces, si la empresa no tiene una cultura de mujer no se propician ciertas cosas como cogerte una baja por maternidad un mes antes, que tampoco es nada del otro mundo», determinó.

«Es muy difícil de explicar por qué, pero Google es una empresa donde todo se puede hacer. Allí cualquier colectivo defiende sus derechos, no tan sólo la mujer. La diversidad es muy importante y eso Google lo sabe», reconoció. «Tengo que admitir que en Google yo soy la vieja, y a veces me sorprende porque somos de generaciones diferentes, aunque sólo hay 30 años de diferencia», lamentó ante la carcajada del público, pero que tampoco le presenta ningún problema, sino más bien una oportunidad. «Tienes que ser generoso con la gente, la gente joven tiene otras formas de trabajar y comunicarse. Entonces, el enriquecimiento es bidireccional», valoró.

«Hay una frase en la empresa que es: ‘La vida que vives vale la pena por el precio que estás pagando para vivirla’?. Para mí la respuesta es fácil, porque me gusta mi trabajo y todo eso, pero quizás no es lo mismo para otras mujeres de Google y es una cosa que Google tiene en cuenta», reflexionó. «Aunque la empresa ha crecido muchísimo en tan sólo 26 años de historia, mantiene la esencia de su origen, que es la típica historia americana de dos amigos en un garaje», defendió Montserrat.

Y para demostrarlo mostró casos como el de una compañera que, al reincorporarse de una baja de maternidad envió un correo electrónico a todo el mundo avisando de que volvía de la baja acompañado del típico meme de John Travolta confundido en la película de Pulp Fiction. «Las madres sabemos que es un momento vital, porque estás más sensible, tendrás tu hijo en la cabeza todo el rato, entonces me pareció genial», subrayó.