El parking del Pi del Burgar se transformará en un supermercado y viviendas

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

La reordenación de sector E.2 Camino de Valls, en torno al Instituto Escola Pi del Burgar, completó el viernes un paso más con la aprobación al pleno del texto refundido de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Reus (PGOU). El proyecto prevé la supresión del aparcamiento de superficie de 200 plazas situado al lado del centro educativo —el Ayuntamiento trabaja para habilitar un nuevo parking disuasivo muy cercano»-, la edificación de un supermercado y de viviendas y la eliminación de una gasolinera.

El trámite permitirá llevar a cabo las acciones previstas para que la iniciativa se convierta en una realidad, cambiando la clasificación del terreno, de suelo urbanizable a suelo urbano no consolidado. La unidad de actuación, denominada U.A. 4.96-Camí de Valls II, está delimitada por la avenida de Marià Fortuny, la carretera de Montblanc, la calle del Camino de Valls y la riera de l'Abeurada. En el cuadrante suroeste del área, donde actualmente hay un parking del suelo, se aumentará el techo no residencial en 2.450,71 metros cuadrados (m2). En concreto, está previsto destinar la planta baja al aparcamiento de vehículos de un establecimiento comercial, que se situará en el primer piso. El resto de la isla se centrará en el comercio en planta baja y viviendas libres y concertadas. La altura máxima de los bloques será de planta baja y seis pisos, excepto la parte del acceso al instituto y escuela, que será de un máximo de cinco pisos.

En los cuadrantes del norte, se reducirá la anchura de algunos viales para «concentrar e incrementar la zona verde que limita con la riera del Abeurada» y se eliminará la gasolinera -Repsol presentó alegaciones al proyecto, que fueron estimadas parcialmente, de forma que se podrán utilizar las instalaciones hasta que no se produzca la transformación de la zona. Además, con la modificación del PGOU, se menciona que se limitará temporalmente esta actividad en la estación de servicio existente a la parte no ocupada por la ampliación vial de la carretera de Montblanc hasta el 31 de diciembre del 2040. También habrá una isla residencial, de vivienda libre y protegido —este representará el 50% del techo residencial. La altura máxima de las edificaciones será de planta baja y seis pisos.

Una vez empiecen los trabajos sobre el terreno, las obras de urbanización tendrán un plazo de ejecución de cuatro años. La construcción de los pisos se iniciará en paralelo y no podrá durar más de tres años.

La concejala jefe del área de Urbanismo, Marina Berasategui, explicó al pleno del pasado viernes que, con la aprobación del texto refundido, se podrá elevar a la Generalitat de Catalunya para su publicación y efectividad». La votación resultó favorable gracias al apoyo de los grupos municipales del PSC, ERC, Ara Reus, Junts, PP y Vox y del concejal no adscrito José Ruiz. La única formación que mostró su disconformidad fue la CUP. Su portavoz, Mònica Pàmies, valoró que «estamos perdiendo más oportunidades de hacer zona verde». Asimismo, criticó que se está permitiendo la implantación de grandes superficies comerciales y después se intenta fomentar el comercio local con campañitas que no compensan». «Se pierde una oportunidad de zona verde, delante de una escuela, que verá tráfico de camiones sin descanso para suministrar la gran superficie que tendrá a tocar», aseveró. Asimismo, consideró que el anunciado incremento de zona verde no es más que una «franja de seguridad» y «una limitación de construcción que, si no estuviera, construirían junto a la riera».

Simulación del nuevo supermercado y los edificiosDiario Más

Aparcamiento

La eliminación del aparcamiento de superficie de 200 plazas del lado del Instituto Escola Pi del Burgar supondrá que Reus perderá más plazas de estacionamiento. Con todo, el pasado junio, la alcaldesa de la ciudad, Sandra Guaita, explicó a Diari Més que «se estaba trabajando en un emplazamiento muy cerca del Pi del Burgar para que haya un nuevo aparcamiento disuasivo allí». Hay que recordar que el consistorio está preparando la creación de nuevos parkings disuasivos. En estos momentos, fuentes municipales mencionan que «se está trabajando en la ampliación de la red de aparcamientos disuasivos».

Asimismo, el consistorio trabaja para terminar lo antes posible el aparcamiento soterrado de la Hispania. Con los trabajos de excavación «finalizados» y «aproximadamente el 60%» de la obra civil «ejecutada», está previsto que la primera fase de la intervención del complejo acabe a finales de año. Será entonces que empezarán los trabajos de las instalaciones del parking y de construcción de los pisos.