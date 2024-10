El Real Aeroclub de Reus, una historia de éxito y un presente complicado

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

El Real Aeroclub de Reus ha sido una de las entidades históricas más importantes para la capital del Baix Camp. Sin ir más lejos, gracias a este club aeronáutico existe el Aeropuerto de Reus que este año bate récords de pasajeros. Aunque sus precedentes se encuentran a inicios del siglo XX con, por ejemplo uno quiere de exhibición el año 1913, no es hasta 1935 que se funda oficialmente el aeroclub. «Entonces, se buscan los terrenos y se hace el aeropuerto», explica Enric Plana, instructor y secretario del Aeroclub de Reus. Un aeropuerto que, como detalla Plana, era muy diferente de lo que conocemos hoy día: «No es lo mismo que ahora ni mucho menos. No era una pista de asfalto, sino de tierra compactada con grava para hacerla más dura y que no se inunde».

Sin embargo, al cabo de poco de iniciar las obras el año 1936, estalla la Guerra Civil, un hecho que cambia toda la historia el aeroclub y el aeropuerto. «La República toma el aeropuerto como aeródromo militar y el aeroclub queda totalmente parado», expone Plana, que añade que la entidad no volverá hasta 1945. En la reanudación de la actividad, funciona dentro de la base militar que se situó posteriormente a la guerra. «Los militares ayudaron bastante, porque siempre han cuidado bastante la aviación en general», destaca de aquella época Plana. De esta manera, el aeroclub inicia su actividad como escuela de formación de pilotos. «En aquel momento éramos muy pocos. Pero de allí viene la escuela que ahora mismo tiene más de 200 alumnos», reivindica el instructor del aeroclub.

El club en peligro por el turismo

Poco a poco, la presencia de los vuelos de pasajeros fueron tomando protagonismo hasta que, finalmente, a la década de los noventa el aeropuerto pasó a ser exclusivamente de uso civil. Actualmente, la gran presencia de vuelos comerciales no permite al Real Aeroclub de Reus llevar a cabo con normalidad su actividad como escuela de pilotos. «Es un problema de tipo económico. Cada avión grande paga una tasa de 2.500 euros, mientras que uno del aeroclub tan sólo 25. Entonces, la prioridad la tienen los crecientes vuelos de pasajeros», lamenta Plana, que asegura que en otros aeropuertos europeos se han encontrado soluciones alternativas para garantizar las dos actividades.

Por este motivo, el Aeroclub de Reus firmó un acuerdo a inicios de septiembre con el Consell Comarcal de la Conca de Barberà para trasladarse a esta comarca. Ahora mismo se está estudiando la viabilidad de construir un aeropuerto para que puedan llevar a término su actividad.