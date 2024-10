Pilar Rahola: «Reus guarda unas cuantas novelas, tengo que poner la ciudad en mi pequeña bibliografía»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

¿Qué puede esperar el lector de Cornèlius, l'almogàver?

«Cornèlius, l'almogàver es sobre todo una novela épica y, al mismo tiempo, lírica. Tiene guerra y paz, tiene amor y muerte; tiene todos los elementos de la vida. Es una novela anclada en un momento de la historia de Cataluña que tiene una carga épica muy importante.

Resumiendo, encontrará una descripción, creo que muy precisa, de mediados de siglo XIII y principios del XIV, en pleno momento de los almogávares. Tendrá un conocimiento sobre el cual estuvieron los almogávares, que creo que es un tema muy hablado, pero poco conocido».

¿El mundo de los almogávares es desconocido hoy día?

«El problema que tenemos es que los países que no han ganado a la historia no tienen historia. Por mucho que ha habido una popularización de conceptos como almogávar o ¡Desperta Ferro!, son muy poco conocidos en su esencia. Los almogávares, como toda la infantería de la época, representan la grandeza y la miseria de las guerras, pero, en este caso, fueron durante 200 años la infantería más poderosa de Europa, la más temida, la que no perdía ni una guerra.

Me parece que es un episodio más de la historia hurtada de Cataluña. Cataluña tiene una gran historia, pero como no la conoce adecuadamente, es como si no la tuviera. Los pueblos vencidos acostumbran a perder la historia».

¿Por qué los almogávares?

«Fue casi una casualidad. Pájaro de aire y de fuego era una novela que me estaba engullendo mucho, es desgarrador. La disfruté y sufrí. Era una historia más próxima a la nuestra, en la mía, y era más conmovedora. Mientras lo estaba escribiendo, un día, me levanté con un nombre en la cabeza: Cornèlius Papapoulus. No sé por qué soñé con este nombre tan peculiar y extraño.

Decidí que escribiría una novela con este nombre. No sabía de qué iría, era como un reto personal. Sufriendo con Pájaro de aire y de fuego, dije ‘me tengo que ir en una época lejana donde las cosas fueran más fáciles’. Si se llama Cornèlius, tiene que ser griego.

Podía ser de Chipre, muy importante en el siglo XIV. Tenía sentido hacer nacer Cornèlius en Chipre. Quería hablar de Cataluña, irme lejos en el tiempo, el personaje se llama Cornèlius... El resultado fueron los almogávares. Se fusionó todo. Lo que quiero hacer con literatura también es hacer mi humilde aportación para conocer la historia de Cataluña».

Cornèlius nace «como si fuera un gran pedo».

«Necesitaba una novela divertida. La historia de Cataluña es muy trágica. Irme en una época gloriosa donde nuestros reyes ganaban daba un poco de tranquilidad al alma. Dado que estamos hablando de una historia épica con muerte, casquería, que haya también humor y vida. El personaje es chiquitín y se va construyendo, y acaba conociendo al Papa, Ramon Llull...».

Se puede pensar en la violencia cuando se hace referencia a los almogávares. En el libro, sin embargo, también aparecen pensadores, como Ramon Llull.

«Los siglos XIII y XIV son de extraordinaria importancia. Estamos hablando de los dos reyes más influyentes de la historia de Cataluña, Jaime I y Pedro el Grande. Es la época en que tenemos la infantería más temida de Europa. Además, tenemos uno de los pensadores más influyentes de la historia, Ramon Llull. Fue el sabio de Europa, un hombre escuchado en todas las Cortes.

Después tuvimos uno de los mejores comandantes, Roger de Flor, y el almirante de flota Roger de Llúria. Si todo eso hubiera pasado en Gran Bretaña, tendríamos diez películas de Hollywood. Los almogávares son puro Hollywood, pero al ser catalanes, tampoco hemos sido capaces de trasladarnos más allá. Mis personajes inevitablemente tenían que tropezarse consigo con los grandes. Es como si ahora se escribiera una novela sobre el 1 de octubre y no los hiciera encontrarse con Puigdemont, Junqueras o Rajoy».

Antes ya ha presentado libros en Reus. ¿Cómo la trata la ciudad?

«Empiezo a tener una tradición de presentar libros en El Círcol. Siempre me han tratado con mucha estima, ya me siento un poco deudora. Y Reus es Reus. Reus guarda unas cuantas novelas, dentro de la historia de Cataluña, muy importantes que no descarto de ninguna manera. Tenemos que poner Reus en mi pequeña bibliografía literaria. Sorprenderían a los reusenses algunos de los episodios de la historia vinculados a la ciudad».