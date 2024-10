Los dilemas de los jóvenes de Reus, plasmados en un videojuego

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

La premisa era clara y directa: la juventud. Los proyectos finales de la novena edición de la Casa de Oficios de Creación y Producción Audiovisual —en las modalidades de Creación Audiovisual y Creación de Entornos y Efectos Visuales para Videojuegos— tenían que girar en torno a las vivencias y los problemas que se encuentra el colectivo en la ciudad.

«El concepto joven está en transformación constante, igual que el mundo donde vivimos», comentaba uno de los alumnos del curso de Creación Audiovisual. El acceso a la vivienda, la precarización laboral, el desempleo, la transfobia o la salud mental son cinco de los dilemas que se plantearon.

Espineta es el nombre del videojuego creado en esta edición de la Casa de Oficios. No esconde sus inspiraciones. De Night in the Woods ha extraído la decisión de diseñar animales humanizados. D'Oxenfree, que la historia varíe según las decisiones del jugador. La aventura inicia con la vuelta de vacaciones de Misi, una joven de 23 años, de familia adinerada, que vive en una burbuja —no comparte las preocupaciones de su entorno— y que no quiere trabajar.

El reparto lo completan Noa, una chica trans que tiene una relación complicada con su padre, que no lo acepta cómo es; Gemma, graduada en Trabajo Social, pero que tiene que ganarse la vida como repartidora a domicilio; y José Mariano, un antiguo compañero de clase de Misi y Noa que empezó a trabajar en el bar de su padre al acabar la ESO. El usuario recorrerá lugares como el restaurante Ferran Cerro, el barrio del Carme o el despacho de Alcaldia.

Por su parte, los estudiantes de Creación Audiovisual han plateado un documental transmedia. Con una página web como soporte y Parálisis Permanente de banda sonora, se vertebra sobre el género de la entrevista. «A través de las conversaciones, hemos visto que los jóvenes no tienen una visión muy positiva del futuro», explicaban los autores del proyecto.

La novena Casa de Oficios de Creación y Producción Audiovisual ha sido un proyecto formador y profesionalizador de doce meses de duración, dirigido a jóvenes en situación de paro. El concejal de Formación, Ocupación y Empresa, Òscar Subirats, reconoció que, a día de hoy, todavía existe el prejuicio que los jóvenes «solo piensan en fiesta, pero tenéis una fuerza muy buena y será muy interesante tener vuestra mirada sobre el concepto del joven en Reus». Ya se está preparando la décima edición del programa.