Santi Suárez Baldrís: «Cuando estalla la Guerra Civil el joven Gabriel Ferrater se siente libre»

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

El documental, que cuenta con la participación de Pere Arquillué, se presentará el 19 de octubre en el Centro Recreativo de Vilallonga del Camp y el 24 de octubre en los Cines Axion de Reus.

¿Qué nos explica, In Memoriam Biel?

«Nos explica la historia de un adolescente a quien le estalla la Guerra Civil y empieza a ver cosas que no tendría que ver. Este adolescente es Gabriel Ferrater, que con los años se convertirá en uno de los grandes poetas de la historia del país».

¿Qué sabemos, de su infancia y adolescencia?

«Sabemos bastante, pero partimos de la base que Gabriel Ferrater inventa mucho su propia vida. Se crea un personaje, para él y también para su familia. Sabemos que era un chico con altas capacidades intelectuales, que vivía en una casa de la alta burguesía y que su padre estaba muy interesado en la cultura y quería convertirse en un gran mecenas, aunque no tenía medios para hacerlo. En la película también explicamos la relación entre los dos padres, que eran un matrimonio de conveniencia y donde, tanto el padre como la madre, tenían amantes. Gabriel Ferrater lo vive con extrañeza y, de alguna manera, aquello acabará determinando sus relaciones futuras con las mujeres. En definitiva, sabemos bastantes cosas, a pesar de las leyendas creadas a su alrededor, tanto por él mismo como por su entorno. No tenemos que olvidar que Reus no dejaba de ser un pueblo, donde todas estas leyendas se amplificaban».

¿La búsqueda de material gráfico de aquella época ha sido quizás lo más complicado?

«Sí, a duras penas hay una docena de fotografías de él en aquella época. El reto ha sido construir la historia del personaje y de sus padres a partir de imágenes rescatadas de otras familias del país. Una de las cosas que me gustan más es cómo hemos hecho al personaje de la madre, trabajando con imágenes de cuatro otras madres diferentes. Llega un punto de la película en el que el espectador identifica a la madre sin importar que el personaje que la interpreta haya ido cambiando. Este trabajo está construido en un 70% con imágenes de archivo».

¿Qué vemos, en el 30% restante?

«Es el seguimiento del trabajo que hace Pere Arquillué, enseñando a declamar a un joven actor de dieciséis años que, curiosamente, también se llama Biel».

Encontrar la voz del poeta fue otro de los grandes retos de la película.

«In Memoriam Biel es un dietario que él escribe desde Barcelona, antes de marcharse del exilio, y explica el inicio de la Guerra Civil en Reus. Esta es, de hecho, la historia que hay detrás del poema In Memoriam. Este dietario tiene la voz del Biel que, de alguna manera, va progresando a medida que avanza la película. Y también vemos a Pere Arquillué leyendo Gabriel Ferrater, porque cuando nosotros hacemos el documental él tiene un espectáculo, Fil de memòria, y aprovechamos poemas que él interpreta en escena para incluirlos a la peli».

¿Cuál fue el desencadenante que a ti, personalmente, te llevó a hacer este trabajo?

«De pequeño, el poeta no era alguien que me interesara especialmente, pero llegada la adolescencia empecé a captar que había alguna cosa más. El poema In Memoriam es una historia sencilla y fácil de leer, porque está escrito con una lengua poética que casi parece prosa. De alguna manera, lo que explica conecta con lo que yo sabía de la Guerra Civil a través de mis abuelos, y pensé que explicar lo que vive un adolescente en la retaguardia era una cosa que no se había hecho. En el caso de Biel, además, había otra cuestión que me parecía interesante, y es que, como él mismo dice, cuando estalla la guerra, aquel niño de clase alta ve como su mundo se hunde, pero, de alguna manera, es libre: los padres bastante trabajo tienen, y él y sus amigos hacen lo que les da la gana. Se hacen amigos de las prostitutas, se van al cine, roban en las tiendas... Este punto de vista de un adolescente que explica todo lo que está pasando en la retaguardia me pareció muy interesante».