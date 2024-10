Las ordenanzas no convencen a la oposición de Reus

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

Las ordenanzas fiscales para el 2025 se basan en tres claves: la congelación de la mayoría de los impuestos, la introducción de nuevas bonificaciones y el encarecimiento moderado de servicios. Esta vez sí, el concejal de Hacienda, Manel Muñoz, ha dado a la población buenas noticias.

Fue una presentación mucho más agradecida que la del 2023, que causó multitudinarias concentraciones en contra de la subida generalizada de los tributos. Seguramente no se repetirán las manifestaciones, pero la oposición no está conforme con la política fiscal. No es suficiente. «Ahora sí que haremos oposición de verdad», se comenta desde algún grupo municipal.

La portavoz de la CUP, Mònica Pàmies, lamenta que siga aplicándose «el mismo sistema de cálculo de impuestos», sin tener en cuenta la renta de la ciudadanía, y apunta que las bonificaciones «son de carácter rogado y, hasta que la gente no las conozca y las reclame, no se las aplicarán».

Los cupaires piden que funcionen de forma automática y alertan de que, si bien se han congelado impuestos, «el año anterior los incrementaron muchísimo» y «no vemos que vaya hacia una mejora de servicios». Ayer, la asamblea se reunía para analizar cada ordenanza y decidir el voto, «pero la estructura general no nos gusta, sigue no siendo justa», concluye Pàmies.

La insatisfacción también reina en Junts per Reus. «Ahora intentan maquillar el incremento histórico de tasas de hace un año con una congelación y con algunas bonificaciones menores, pero es absolutamente insuficiente», asevera la concejala Mariluz Caballero.

Ante esta situación, el grupo municipal presentará propuestas para «revertir la deriva impositiva», como rebajar el IBI y el ICIO, revisar el IAE, la exención de la licencia de actividad para nuevas empresas y comercios locales o reducir la tasa de basura a los vecinos que reciclen más.

Por su parte, Vox defiende que «no es suficiente con simplemente congelar los impuestos: tenemos que reducirlos». «Las familias están asfixiadas económicamente, la mitad de los hogares reconocen que les resulta difícil llegar a final de mes; es responsabilidad de la administración actuar de manera efectiva, reducir gastos y posicionarse al lado de las familias, no en contra suya», cierra el grupo municipal.