Jordi González: «La migraña no es un problema menor, es un trastorno que altera la calidad de vida de la gente»

Hoy celebran el Día Mundial de la Acción contra la Migraña. ¿Existe la visión errónea de tratarlo como un problema menor?

«Primero un pequeño apunte, el 17 de octubre no es el Día Mundial de la Acción contra la Migraña, en realidad es el 12 de septiembre, pero aquí en Cataluña ya tenemos tradición de celebrarlo fuera de aquella fecha porque coincide con la Diada nacional y no es una buena semana para hacer difusión. Con respecto a la migraña, no es un problema menor de ninguna manera, es un trastorno que altera la calidad de vida de muchísima gente. Hay gente que sufre bajas laborales o trastornos familiares muy graves y es muy invalidante».

¿A qué sector de la población afecta?

«Normalmente afecta personas en edad productiva. Lo más común es que aparezca durante la infancia o adolescencia, aunque puede aparecer en niños muy pequeños, y normalmente no aparece más allá de los treinta años, aunque hay algún caso. Y puede durar hasta los cincuenta o sesenta, aunque hay alguna que le dura más tiempo. Eso significa que en la etapa más productiva de una persona, cuando estudia o tiene que trabajar, es cuando es más activa la migraña».

¿Entonces, estamos hablando de una enfermedad que se cronifica?

«Hay personas que pueden sufrir una crisis de migraña y con un poco de medicación acaba pasando, pero estos no son el problema. El problema es que hay una gran parte de población que tiene migraña que sufre crisis duras, largas y altamente invalidantes. Gente que se tiene que meter en la cama y acaba con vómitos incluso. Quiero insistir en el hecho de que la migraña no es un quebradero de cabeza diario que sucede cuando la persona está en un momento de crisis y que al cabo de unos días se marcha. El problema es que aquí las personas sufren crisis constantemente y cada vez con más frecuencia».

Por lo que veo, los síntomas son variados. ¿Cómo se diagnostica?

«Primero de todo, tipos de migraña hay muchos, y cada tipo puede tener un tratamiento diferente. Por lo tanto, es muy importante dedicar un tiempo a hacer el diagnóstico, porque necesitamos que nos diga muchos datos de este tipo de dolor que sufre. Y a menudo los datos que más nos importan no son los que el paciente le pone más valor. Al paciente le importa mucho la intensidad y a nosotros el qué es el perfil temporal; cuánto dura el episodio y cada cuánto aparece. Pensaremos que es una migraña si es un dolor que aparece en una persona durante unas 4 horas como mínimo hasta unos 3 días como máximo. Por lo tanto, por muy intenso que sea un dolor, si le dura 5 minutos y se marcha sin medicación, no pensaremos que es una migraña. Y el dolor puede ser muy diferente, puede estar en un solo lado de la cabeza o en los dos, puede ser pulsativo o no, pero nos importa la duración y algún otro síntoma que lo acompañe. Por ejemplo, si a la persona le molesta la luz o el ruido o vomita».

¿Hay un perfil sobre qué personas sufren migraña o no?

«No, porque es un trastorno genético, es una lotería. Entonces, muy a menudo hay antecedentes familiares. En qué influye el estilo de vida de una persona es en si tendrás más o menos episodios. Aquellas personas migrañosas que tienen una vida estresante sufrirán más episodios, o los que son desordenados y no tienen hábitos de sueño, eso acaba muy mal. Eso puede marcar la diferencia en que tengas un episodio cada dos meses o seis o siete mensuales. También hay otros factores mucho más particulares, como algunos alimentos, ya que un 20% de las personas migrañosas identifican sus episodios con algún alimento. También con los cambios meteorológicos o algún factor climático en concreto, como la temperatura o el viento o algunos tóxicos que encontramos en el ambiente como el humo del tabaco, a veces alguna marca de tabaco en concreto. Las mujeres lo pueden sufrir más coincidiendo con la menstruación. La lista es inacabable».

Por lo tanto, ¿hacer un diagnóstico no es sencillo no?

«Nada sencillo. Normalmente, estás 40 o 45 minutos hablando con el paciente. En algunos casos hemos estado dos horas de consulta, pero es la única manera de poder hacer un buen diagnóstico, o lo más probable es que el paciente tenga que volver más adelante a la consulta porque no hemos identificado la causa de sus problemas».

¿Cuánta gente sufre este trastorno?

«Aproximadamente un 15% de la población sufre migraña. De estas, un tercio no están bien tratadas y tienen más episodios de los que tendrían si se controlara bien. Y de estos, un pequeño porcentaje acaba desarrollando una migraña crónica, que significa que el paciente lo sufre muchos días al mes y no hay ningún fármaco que le ayude. Incluso, cuando una persona sufre más de tres episodios al mes cambiamos el enfoque, porque lo que queremos no es darle un tratamiento para apaciguar los síntomas, sino buscar la manera de prevenir que le aparezcan con tanta frecuencia, porque el uso continuado de analgesia favorece que haya más episodios de migraña».

¿Cómo se trata la migraña?

«La cosa ha cambiado mucho en los últimos quince años. Antes casi que a los pacientes les dabas una palmada en la espalda. Ahora hay muchos más fármacos e, incluso, se utiliza la toxina botulínica, más conocido como bótox. Sí que se tiene que decir que, antes de pasar al bótox, se intentan dos fármacos orales. Si no funcionan, se administra el bótox con pequeños pinchazos en la cabeza cada 12 semanas. Es muy eficaz y tiene muy pocos efectos secundarios».