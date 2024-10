Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Cuando hablamos de aeropuertos, los primeros que nos vendrán en la cabeza son los ‘grandes’. Aquí en nuestra casa, hablaríamos del Aeropuerto del Prat de Barcelona o, si nos vamos más lejos, del Aeropuerto de Barajas de Madrid. No obstante, también existen los aeropuertos regionales, más pequeños, no tan conocidos, pero trascendentales para el desarrollo territorial.

«Los aeropuertos regionales ayudan al equilibrio territorial, que aquí en Cataluña no existe con respecto al ámbito económico», subrayó el vicerrector de la URV, Juan Antonio Duro, durante una ponencia en el Centro de Lectura de Reus el pasado 11 de octubre. Según Duro, la sostenibilidad de un aeropuerto depende de factores entrelazados entre el territorio y esta infraestructura: «No es que el territorio tenga una economía dinámica gracias al aeropuerto ni que el aeropuerto esté gracias a una economía dinámica, es una combinación de los dos».

En este sentido, para Duro el Aeropuerto de Reus, primordialmente de uso turístico, existe gracias al hecho de que se cumplen tanto «unos factores de demanda como de oferta». «Sin el aeropuerto no vendrían turistas, o no tantos, en Reus, pero si vienen también es porque hay una economía dinámica en aquel territorio», remarcó, dejando claro que esta infraestructura no funcionaría en cualquier lugar. «El Aeropuerto de Reus del futuro depende de que el turismo le dé una base económica», sentenció en este sentido.

Por otro lado, el CEO de StarSud Studio, Marc Arza, defendió que «el Aeropuerto de Reus es un activo extraordinario, y al mismo tiempo extraordinariamente desperdiciado». «No significa que no pasen cosas, un millón de pasajeros es un impacto muy grande, pero sin embargo, creo que podrían pasar más cosas», añadió el exconcejal. Además, Arza también planteó la cuestión de si es «el Aeropuerto de Reus o si es el Aeropuerto en Reus, si realmente es nuestro. Porque la capacidad de la ciudad y el entorno de influir es muy pequeña, por no decir nula».

En este planteamiento, el CEO de StarSud lo comparó con el Port de Tarragona: «En el consejo de administración del Port están los principales ayuntamientos, hay un grupo de empresas relevantes de la región, al presidente lo escoge la Generalitat y, entre sus responsabilidades, hay la de potenciar la economía de la región», apuntó, mientras que en el caso del aeropuerto «nuestras oportunidades para actuar sobre sus palancas son pequeñas».