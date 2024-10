El coche vuelve a ser el protagonista del exproReus

Imatge d’assistents a la 52a edició de l’exproReus passejant per la fira durant la jornada de diumengeGerard Martí

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Tan solo abrirse las puertas del exproReus, una avalancha de gente empezaba a llenar las instalaciones, tanto dentro como fuera. En el exterior había los grandes protagonistas, los vehículos, tanto automóviles como motocicletas que se exponían y entre las cuales la gente paseaba, saltando con la mirada de un coche en el otro bajo la atenta mirada de los comerciales.

Vendedores que llegaban con unas expectativas que, por lo visto, se han cumplido. «Estamos cumpliendo más o menos las expectativas que teníamos; el sábado fue un buen día, así que esperamos que sea una buena feria como cada año», explica Jordi Sardà, responsable de la tienda distribuidora de Hyundai Augusta Car en Reus. Además, Sardà puntualiza que el comprador que viene a la feria ha cambiado porque «con Internet todo el mundo viene informado de casa y con una idea tanto con respecto a la motorización o la tecnología».

Un hecho que corroboran los compradores, que asisten acompañados por familiares y amigos. «Aprovechamos para dar un vuelco y ver todos los coches, pero la verdad ya venimos con una idea de casa», asegura un hombre, acompañado de su pareja y el hijo. En la misma línea se expresan un padre e hijo que vienen a buscar un coche nuevo para el joven.

«Tenemos ya una idea clara de lo que queremos, ya que hace semanas que nos informamos. Ahora queremos ver qué descuentos nos hacen por la feria», explica el padre. Por su parte, el hijo añade que «me hace ilusión poder estrenar coche. Aunque me gustaría que fuera el BMW M4 de la entrada, pero no creo que me llegue», bromea, acompañada de la carcajada nerviosa de su progenitor.

En todo caso, la feria multisectorial exproReus no tan sólo era un escaparate para las marcas automotrices, también tenían su espacio en el interior negocios de todo tipo. Buena parte de estos relacionados con el sector del mobiliario del hogar o de los electrodomésticos, pero también de otros tipos como, por ejemplo, un negocio de máquinas de café u otro de utensilios de la cocina.

Aunque el grueso de la facturación hecha durante la feria vaya a cargo del sector del automóvil, una buena cantidad de gente también paseaba por el interior, buscando aprovechar las mejores ofertas y, algunos, relajarse probando las sillas de masajes expuestas al público.