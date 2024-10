Detenido un hombre por apuñalar otro en Reus

Publicado por Shaila Cid Verificado por Creado: Actualizado:

Un hombre ha sido detenido a primera hora de la mañana por una agresión con arma blanca en Reus. Los hechos han pasado hacia las siete de la mañana en la plaza de la Estació.

Los Mossos d'Esquadra se han desplazado hasta el lugar y han detenido al autor del apuñalamiento por un delito de lesiones. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a la víctima in situ y lo ha trasladado hasta un centro hospitalario. No se teme por su vida. No han trascendido más detalles sobre el motivo de la agresión.