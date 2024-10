La inauguración del New Art Centre en Reus se pospone hacia el segundo trimestre del 2025

Fotografía de archivo de Andreu Rodríguez, presidente del Patronato de la New Art Foundation, mostrando una de las obras, en este caso, el espejo de moscas, de Christa Sommerer y Laurent Mignonneau.Gerard Marti Roig

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

La New Art Foundation está trabajando para que Reus tenga en su término municipal un espacio «único» y referente del arte tecnológico, el New Art Centre (NAC). Con todo, la inauguración tendrá que esperar un poco más de lo previsto. Los trabajos constructivos avanzan «a buen ritmo», pero acumulan «un poco de retraso por algunos pequeños contratiempos, normales en una obra de este alcance», según apunta el presidente del Patronato de la New Art Foundation, Andreu Rodríguez.

De esta manera, si bien se esperaba en un primer término que todo estuviera listo a finales de octubre, ahora se calcula que la intervención acabará «a finales de diciembre o principios de enero del 2025». «La voluntad sería inaugurar el New Art Centre hacia el segundo trimestre del 2025 aunque para nosotros es prioritario acabar bien las obras y poner el espacio en funcionamiento», asegura Rodríguez.

El presidente del Patronato de la Fundación subraya que el NAC se convertirá «en un centro único en el mundo», ya que, aparte de la exposición de las piezas, contará en sus instalaciones con un almacén visitable, salas de reuniones y «un taller especializado en la producción, conservación y restauración de obras de arte tecnológico».

«Los pocos referentes que existen son centros públicos que sólo trabajan para sus colecciones; en cambio, New Art Centre nace con vocación de servicio a todo el mundo, a cualquier artista o cliente», expresa. «Evidentemente, como centro de arte, también tendrá salas de exposiciones permanentes y una sala de exposiciones temporales con el fin de exhibir las obras de la colección y otros que se alojen», añade. Asimismo, comenta que el objetivo de la actuación es «dar servicio a la comunidad en torno al arte tecnológico: artistas, coleccionistas, museos...». «Esperamos poder abrir las visitas al público lo antes posible», remata.

Tal como ya se hizo eco Diari Més el pasado marzo, el New Art Centre se diferenciará de un museo convencional por el hecho de que el visitante no será un espectador pasivo, sino que se le animará a interactuar con la pieza que tenga en frente. Una columna de madera que ríe, llora, disfruta o sufre si se le abraza; una mano metálica que, en vez de estar fría, irradia la temperatura humana; o un espejo de moscas son tres ejemplos de las obras de arte tecnológico que conserva, mantiene y promueve la fundación.

Prestigio

Rodríguez ya expresó, en marzo, que considera que el proyecto beneficiará a «todo el territorio» y que Cataluña se lo tiene que hacer «sede», ya que aportará «prestigio» y se convertirá en un «dinamizador» que atraerá a un turismo «de calidad» que permitirá diversificar la oferta. Además, comentó que una de las ideas detrás de la iniciativa es que los artistas tengan un espacio para mostrar y depositar unas obras que, muchas —calcula que un 70%—, se acaban perdiendo por sus dimensiones y dificultades de mantenimiento.