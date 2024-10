El Centro de Lectura de Reus lleva a cabo obras de reforma en la biblioteca

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

El Centro de Lectura de Reus se encuentra actualmente en medio de unas obras de reforma en la biblioteca de la entidad. Concretamente, la intervención afecta a las vigas del techo de este espacio que sufrían un importante estado de deterioro. «Nuestra biblioteca es una de las piezas más importantes de la casa. Se trata de una sala noble muy grande que, tenemos que tener en cuenta, forma parte de un edificio que se inauguró en el año 1921, hace mucho tiempo», puntualiza la secretaria general del Centro de Lectura de Reus, Empar Pont.

Más de cien años que por el edificio localizado en la calle Major número 15 acaban pasando factura irremediablemente. «Hace tiempo que nos empezó a parecer que las vigas hacían panza, aunque con el falso techo quedaba disimulado». Entonces, desde la dirección hablaron con el arquitecto que les comentó que hasta que no hicieran un agujero para ver el interior, no sabrían exactamente la magnitud del problema. «Y tenemos que pensar que no todo el mundo se atreve a hacerlo cuando hablamos de casas antiguas como esta», subraya explicando Pont.

Financiación complicada

Finalmente, pudieron llevar a cabo la actuación, que mostró un estado avanzado de deterioro: «Se hizo un presupuesto, pero rápidamente la cuantía aumentó. Al fin y al cabo, cuando abres el melón ves lo que hay realmente y, para poder acabar las obras, necesitábamos más dinero». Por este motivo, recurrieron al departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que les concedió una ayuda del 50% de las obras.

«No obstante, esta ayuda no se cobra hasta el final, cosa que nos dificulta porque no hablamos de unas cantidades de dinero que la entidad pueda asumir como si nada», lamenta la secretaria general del Centro de Lectura de Reus. En medio de este contexto, la Diputación de Tarragona finalmente echó una mano otorgando una ayuda de 125.000 euros al centro para poder hacer frente al coste de las obras. Además, este dinero sirve para que el departamento de Cultura pueda adelantar el dinero de la subvención antes del final de la restauración.

La reforma

La reforma involucra un total de cuatro vigas. Para llevar a cabo las obras sin tener que cerrar el espacio, estas se han dividido en dos fases. En primer lugar, una sala de la biblioteca se ha cerrado al público para que los trabajadores puedan llevar a cabo las tareas de restauración en tres de las cuatro vigas. «Se han puesto unas vigas de madera recubiertas con planchas de hierro, y después se han atado al techo», resume Empar Pont.

Cuando estas obras finalicen, esta sala se volverá a habilitar para el público y se cerrará el acceso al otro espacio donde se encuentra la última viga que hay que restaurar.