Las intimidades del Xalet Serra

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

Dirección en Castellvell del Camp, una torre-mirador atrae la atención de ciclistas, runners, peatones y conductores. «¿Qué es eso?», se han preguntado durante años. La décima edición del Reus Ocult ha satisfecho su curiosidad: es el Xalet Serra. Y todavía más allá: les ha permitido entrar en su interior y maravillarse con la majestuosidad... de un viejo almacén de obras del vecino. Se había generado tanta expectación que, un cuarto de hora antes de la entrada de la primera visita, prevista a las 10 horas de la mañana, la cola ya flanqueaba la primera esquina, dando la vuelta a la isla de casas. La espera superaba los 60 minutos para los últimos en llegar y, a las 10.30 h., la organización anunciaba que la cola quedaba «cerrada» hasta por la tarde. La agilidad de las visitas permitió reabrirla, pero era una clara demostración de que, ganas de descubrir la casa, había.

Al fin y al cabo, el extraordinariedad de la visita es que no se estaba entrando a un museo o contemplando un monumento. «Es un hogar: se cena, se come, se duerme», subrayaban los voluntarios de Espais Ocults, recordando que este es el motivo por el cual no estaba permitido fotografiar las estancias interiores. El propietario había consentido que se accediera al domicilio durante un día —domingo— para descubrir una pieza del patrimonio que, si bien acostumbra a suscitar interés, no forma parte del recorrido turístico habitual.

Construida entre 1911 y 1912, es obra de Joan Rubió, por encargo del farmacéutico Antoni Serra i Pàmies. Se había enriquecido con la venta de productos como el agua de litinas, «una especie de refresco para las clases populares», que se acostumbraba a tomar con el bolado; la comercialización de la Aspirina en exclusiva en el Estado gracias a un acuerdo con Bayer; o la distribución de aguas con gas como Perrier. Le llamó el interés una instalación industrial de vermúes y vinos: decidió adquirirla, cerrar la fábrica y pedir al arquitecto que construyera su casa.

Rubió, que fue discípulo de Antoni Gaudí, optó por un estilo modernista, con un toque historicista, «más austero», con un regusto «oriental». Ya había sobre el terreno la torre- mirador, que se integró con la nueva construcción. Al adentrarse a los secretos del chalet, el visitante llegaba a una habitación que generó más de un suspiro de admiración. Columnas de piedra de Montblanc sostenían una cúpula pintada con motivos florales, cortesía de Tomàs Bergadà. Los vitrales acababan de aportar una colorida luminosidad. Sorprendía saber que, en un origen, era el almacén de obras de la casa del lado.

Aparte del Xalet Serra, los curiosos han podido conocer esta semana otros espacios ocultos de la zona, como la Granja Roca Soldevila, el Centre d'Amics de Reus, el barrio Gaudí, el Vapor Vell, el Port de Tarragona, las oficinas de Olis Sabater, el Parque de Bomberos, la Fundidora Artística Ginfer y Redessa Tecno. Asimismo, se han organizado rutas con temáticas como literatura, religiosidad, industria o comercio.