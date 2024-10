Mònica Castanys: «Los instantes de soledad buscada me emocionan mucho, me gusta la figura femenina y el gesto»

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

El título de la exposición es Welcome. ¿Qué podremos ver?

«Es una muestra de pinturas que tienen como tema principal el viaje. Hay algunas pinturas completamente enfocadas en el trayecto, y otros relacionadas con cuando ya hemos llegado al destino que hemos estado esperando o soñando».

¿Esta temática es nueva en tu obra? ¿Por qué te interesa?

«Nunca había pintado sobre el viaje, pero últimamente, a fuerza de exponer en galerías y ferias de Europa, he viajado mucho, y lo tengo muy presente. Me emociona poder transmitirlo a través de la pintura».

Trabajas a partir de instantes reales, que después pasas al lienzo. ¿Cómo es este trabajo?

«Siempre que salgo, lleva la cámara. Hago muchas fotografías, y también cojo muchos apuntes al natural. Me interesa mucho la figura humana, sobre todo la femenina. También me gusta mucho el gesto, y todo esto lo capto muy bien con los apuntes. Después, en el estudio, compongo las obras recopilando toda esta información».

¿Qué tiene que tener, un instante, para que te interese?

«La verdad es que no lo sé, pero hay instantes que me emocionan mucho. Quizás la soledad buscada, que es muy bonita, porque es como si nos encontráramos con nosotros mismos. Por eso, cuando veo a alguien que está como abstraído en sus cosas, me gusta. Eso es lo que busco reflejar, estos instantes que, aunque son muy sencillos, seguramente no podríamos vivir sin ellos».

También son instantes muy sugerentes, en tus cuadros se adivinan muchas historias.

«Sí, y lo bonito es que cada uno lo ve como quiere. Yo pinto lo que me emociona, pero las interpretaciones son variadas».

Hace muchos años que te dedicas profesionalmente al arte. ¿En qué punto sientes que te encuentras, en este momento?

«Me siento muy afortunada pintar y poder vivir de la pintura. También de poder hacer lo que me gusta, porque cuando me pongo delante del caballete no pienso en el futuro que tendrá la pieza. Pinto instintivamente, y lo disfruto mucho. Pero también siento como si cada vez estuviera empezando. Hace 22 años que vivo de la pintura, pero cuando llego al estudio, me siento como si fuera el primer día que pinto, y también que tengo muchas cosas que decir».

Es evidente que Reus te quiere, y que tú quieres a Reus. ¿Qué relación tienes con la ciudad y con la Galería Anquin's?

«La primera vez que descubrí la ciudad me enamoró. Empecé pintando un bar que se llamaba La Ferreteria, y después fui conociendo otros locales que me gustaron muchísimo. De jovencita ya había visitado la galería, porque me gustaban mucho los artistas que tenían, y a mi padre, que era aficionado a la pintura, también. Siempre que pasábamos por Reus, decíamos: Vamos a l'Anquin's. Y cuando empecé a estudiar, pensaba Ojalá algún día pudiera exponer... L'Anquin's forma parte del grupo de galerías que siempre me han gustado mucho, por el estilo y por los artistas que exponen. Además, enlaza mucho con mi línea. Y todo empezó porque me presenté a su concurso...».