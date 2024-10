Fusión de apellidos... y de bancos

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

Belausteguigoitia. Peio Belausteguigoitia es el country manager de BBVA España y fue el ponente de la conferencia El rol de las empresas en la nueva economía, una jornada convocada por la Fundación Gresol. La charla, que tuvo lugar ayer, sirvió para analizar el mercado financiero del país y para hablar de los retos que se avistan en el horizonte. No obstante, el primer desafío se encontraba delante del micrófono: pronunciar su apellido.

El presidente de la Fundación Gresol, Emili Correig; su director general, Robert Moragues; y el concejal del área de Promoción Económica, Josep Baiges, quedaron azorados con su complejidad —si bien el edil reusense consiguió citarlo con solvencia. El representante del BBVA lo cogió con humor. El secreto de los apellidos vascos largos es que son «la unión de dos apellidos», en este caso, Belaustegui y Goitia.

«No haré el chiste sencillo de la fusión de los dos apellidos en el momento actual», continuó. Pero ya lo había dejado caer. El BBVA ha presentado una oferta pública de adquisición (opa) para adquirir el Banco Sabadell y Belausteguigoitia no eludió ni las preguntas ni las preocupaciones.

El country manager detalló que la razón de la operación es «crear entidades más fuertes, integradas, y que te den más capacidad para crear productos para los clientes y para dar más créditos» ante un mercado mundial en el que la «fragmentación» europea impide «crear gigantes para competir en un mundo global».

Belausteguigoitia calcula que la entidad resultante de la fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell tendría una capacidad para dejar 5.000 millones de euros más cada año «que las dos por separado». La otra clave es que «entendemos que son los accionistas del Sabadell los que tienen que decidir si la oferta que les hemos lanzado es atractiva o no». «La vocación es de crecimiento y ofrecer e integrar lo mejor que tienen el Sabadell y el BBVA», afirmó.

Uno de los principales retos de la banca en un mundo globalizado es «tener los clientes contentos y felices». «Los tenemos que querer un poco más, porque la experiencia y el servicio de los nuevos jugadores son muy buenos; o nos esforzamos más o será muy complicado competir», valoró. Como ejemplos, mencionó la aparición en el sector de empresas como Revolut o N26 o la irrupción de BBVA en Italia.

Belausteguigoitia no olvidó que se encontraba en la provincia de Tarragona, un territorio que destaca «en muchos sectores», como el petroquímico, «puntero en Europa», el agroalimentario, «conocido a escala internacional», el turístico, el logístico o el enológico. Recordó que su padre siempre le hablaba «de mi amigo de Reus» y que visitó el Baix Camp para aprender a plantar avellanos. «Si pasó una semana en Reus, entiendo que le sirvió para pasárselo bien, no para entender los secretos del avellano, porque los plantó, pero no tuvo mucho éxito», comentó.

Y analizó la economía estatal y catalana. «Saliendo de la covid, la reacción de la economía en su conjunto ha sido positiva y en España, mejor que en los países de nuestro entorno», explicó. Esto responde, en gran manera, «al hecho de que las exportaciones están creciendo y adquiriendo más peso que años anteriores». También, al «boom del turismo».

«Tienes la sensación de que todos los aeropuertos han quedado pequeños», observó. Y es que, al salir del confinamiento, «los ciudadanos están decidiendo gastar más en ocio». Por eso, prevé que el turismo llegará en poco tiempo «a un tope» por «el agotamiento de la oferta», por ejemplo, de camas de hotel.

El country manager de BBVA España subrayó que el paro en Cataluña es inferior al porcentaje estatal, unas cifras que «no se ven en el día a día» porque allí hay «dificultades muy reales en encontrar mano de obra». La ponencia sirvió, además, para conocer Belausteguigoitia más allá del perfil financiero. Le gusta pasar tiempo con la familia y los amigos, es un ávido lector y un firme aficionado del Athletic Club. «Sobre todo, ¡aúpa Athletic!», le dedicó Josep Baiges antes de pasarle la palabra.