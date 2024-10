Un trenecito, un marco de fotos para ‘selfies’ y árboles con luz decorarán las plazas de Reus por Navidad

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

Reus presentará candidatura para tener «la mejor Navidad de Cataluña». Habrá que esperar, sin embargo, al 29 de noviembre para vivir el encendido del alumbrado y dejarse llevarse para|por el espíritu de la época. Una de las apuestas para embellecer la ciudad con singularidad será la instalación de figuras 3D en las plazas.

En concreto, la propuesta es que un trenecito, un gran marco de fotos, una bola de Navidad, árboles con puntos de luz de color blanco frío, piruletas y un arco decoren las ágoras. «Es una manera que la gente venga a verlo, a hacerse la fotografía y que haya una mayor difusión», expresaba la concejala del área de Proyección de Ciudad, Noemí Llauradó, el pasado julio, con el anuncio que los contratos del alumbrado de Navidad habían salido a licitación.

De hecho, el proceso de contratación todavía se encuentra en fase de evaluación —sí que se han adjudicado los contratos para las guirnaldas de los árboles del centro y para varios elementos—. Un par de empresas han presentado oferta para la provisión, la colocación y el desmontaje de los elementos tridimensionales, si bien el informe municipal propone que se adjudique el servicio a Ingeniería, Control y Transferencia de Tecnología S.A. (ICTT), compañía especializada en suministro de Navidad, dado que la otra propuesta ha quedado excluida del concurso.

ICTT sugiere que el tren de Navidad incluya un vagón con que los niños puedan interactuar, en el que predominen el blanco y el azul y que esté decorado con estrellas. El marco de fotos estaría decorado con el color verde y bolas ornamentales y priorizaría la oportunidad de hacerse selfies. Por otra parte, las piruletas serían tres, una verde, una amarilla y una roja, mientras que la bola de Navidad brillaría con luz blanca.

Finalmente, el arco representaría una puerta de entrada con iluminación azul y elementos decorativos en la parte superior. Su propuesta ha recibido la puntuación de 39 puntos, de un máximo de 48. Entre las calles de Monterols y de Llovera, habrá una estrella 3D. La empresa que se ha propuesto para facilitar el elemento es Ximenez Catalunya, SLU.

ICTT no es una compañía desconocida para la Navidad reusense. El año pasado, fue la encargada de suministrar el árbol de Navidad de la plaza del Mercadal y motivos decorativos por las calles comerciales y los barrios. Como no podría ser de otra manera, las figuras 3D no serán la única manera con la que las calles y plazas se embellecerán esta Navidad.

Se decorarán farolas, calles, barrios —se valoran modelos como copos de nieve, bolas de Navidad o estrellas— y, en la plaza de la Llibertat, habrá una bola de luz transitable que invitará a los visitantes a observarla desde fuera y, también, a adentrarse en su interior. No faltará el árbol que presidirá la plaza del Mercadal —podría incluir luces decorativas y guarniciones en la estructura—.

La contratación, que será ampliable a tres años, incluía la voluntad de conseguir una iluminación singular, también, para las calles de Llovera y de Monterols, los viales con mayor paso de peatones. Después del encendido del 29 de noviembre del 2024, el alumbrado de Navidad seguirá iluminando las calles y plazas de Reus hasta el lunes 6 de enero del 2025.