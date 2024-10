Lourdes Cavallé: «Cada generación ha añadido un toque personal y diferente al negocio»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo fue el inicio cuando te pusiste al frente del negocio?

«Este ha sido un negocio familiar que ya lo tuvieron mis abuelos, hace cien años, y después mis padres. Yo lo cogí, más o menos, cuando se murió mi madre, por allí el año 1976. Así que he estado 48 años al frente».

¿En el mundo laboral actual se cambia mucho de puesto de trabajo, cómo es eso de estar casi 50 años detrás de un mismo mostrador familiar?

No te sabría decir, pero como era un espacio familiar pues no me planteé nunca trabajar en ningún otro sitio, aunque no es una cosa que te haga rico. Además, aunque sea el mismo mostrador, las cosas han cambiado con el paso del tiempo. Por ejemplo, recuerdo que antes mi abuelo iba por los pueblos los sábados y domingos a vender y, cuando ya la gente tuvo coche y se podía desplazar, muchos ya lo conocían y venían a comprar aquí. Durante muchos años la gente de los pueblos de los alrededores venían aquí a comprar».

¿Qué cosas han cambiado en estos años?

«Cada generación ha aportado su granito de arena. Por ejemplo, mis abuelos tan sólo hacían cuchillería y mucho más que ahora, ya que también hacían tijeras de podar, guadañas o xurracs de dos manos para los campesinos. Entonces, cuando se casaron mis padres, que de eso ya hace setenta años, pusieron la parte de la perfumería. En aquel momento en Reus de perfumerías quizás había cuatro o cinco, así que era una cosa más o menos nueva. Y, cuando ya lo cogí yo hace 48 años, al cabo de un año o dos puse la parte de bisutería. De esta manera cada generación ha añadido un toque personal y diferente al negocio».

A pesar de que los orígenes del negocio sería la parte de cuchillería ha cambiado mucho por lo visto.

«Y tanto si ha cambiado. Ya hace años que no vendemos nada de todo lo que hacíamos para campesinos. Y también ha cambiado mucho lo que son las peluquerías, que antes utilizaban navajas que nosotros vendíamos y afilábamos, y ahora utilizan máquinas eléctricas. Todo ha cambiado, pero me he fijado en que ha vuelto la moda entre los jóvenes de afeitarse con navaja. Ya sabes, de estas de media hoja, jabón y brocha, todo eso ha vuelto y hablo de chicos de veinte-y-tantos o treinta años. Las cosas vuelven y ahora que terminaré tengo que estar pidiendo constantemente que me traigan más porque me quedo sin. El jabón y las brochas triunfan».

Además, las cuchillerías son un negocio que ahora mismo parece que esté en vías de extinción.

«Sí, porque cuchillerías sólo somos dos en Reus ahora mismo. La que hay en la calle Galera y yo, que cierro. Se pierde. Supongo que ahora todo eso lo ocupan más las ferreterías con temas de tijeras y tal. Pero es que las ferreterías no entienden de la misma manera como las cuchillerías. Nosotros aconsejamos mejor, pero es lo que hay».

Y, con respecto a las perfumerías la cosa también va a la baja por lo visto.

«Si, porque ahora es verdad que te quedan las grandes superficies, pero negocios propios pocos. El Daffos cerró, la perfumería Porta ya hace un montón de años que cerró, Abelló tampoco está. ¿Qué perfumerías quedan que sean las de toda la vida? Pocas. Alguna perfumería y mercería quizás. Por ejemplo, hay una en la calle Lepant, que es de un amigo mío y es de los últimos que queda. Por eso ahora la gente me pregunta que dónde vendrán a buscar ciertas cosas cuando yo cierre. Por ejemplo, tengo perfume Varon Dandy de litro, eso ¿dónde lo encontrarán? En ningún otro sitio de Reus lo venden a granel como todavía hago aquí».

¿Cómo ves este paso del tiempo en que los negocios de toda la vida cierran y son sustituidos por las grandes superficies?

«Ha sido un cambio brutal. Y eso sólo hace que en todas partes habrá lo mismo. No habrá diversidad, porque como todo son multinacionales todo el mundo tendrá lo mismo. Y también, la venta por internet nos ha hecho mucho daño, sobre todo desde la pandemia. Además, ya no hay esta atención directa o consejo. Es satisfactorio cuando los clientes vuelven y te dicen que aquel cuchillo que les recomendaste les va genial».

La perfumería y cuchillería Cavallé llegó a la tercera generación, pero no habrá cuarta. ¿Qué ha pasado?

¡No hace falta que haya! Yo sólo tengo un hijo y este trabajo te ata mucho y es muy esclavo. Ya no es momento para ponerte con negocios familiares. Eran unos tiempos muy diferentes cuando yo me puse. Antes tener un negocio propio era mejor que ir a trabajar para los otros. Ahora es mucho mejor trabajar para otro».

¿Cómo es llegar al momento la jubilación?

«No lo sé, no sé si estoy contenta o no. Me da pena dejarlo y será un cambio de vida total, porque de no tener tiempo para nada ahora tendré todo el tiempo para hacer cosas. Aunque todavía no sé qué haré si te soy sincera, no lo tengo muy claro».