El bestiari reusenc s’escampa per tota la ciutat en un esbojarrat Seguici Festiu

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Com si algú s’hagués deixat la porta del tancat del bestiari oberta, ahir a la tarda es van escapolir totes les bèsties. En un Seguici Festiu de Misericòrdia esbojarrat, que va iniciar des de diversos punts de la ciutat, i es va escampar com una taca d’oli pels carrers del centre de Reus. La Mulassa va ser la primera a sortir per les portes de l’Ajuntament després de sonar el Toc de Festa i, tot ballant, es va escórrer pel carrer de les Galanes, seguida de prop pels Gegants de la ciutat.

Per la seva banda, el Carrasclet els va ignorar i, amb el seu pas solemne i el trabuc a la mà esquerra, va travessar la plaça del Mercadal d’una punta a l’altra per dirigir-se carrer Major avall. Davant seu es va creuar, la Víbria amb la seva cara habitual de pocs amics també es va dirigir carrer Major avall seguida dels tabals i gralles. Tot i que un amic sí que va acabar fent, el Lleó, amb qui va coincidir al raval de Santa Anna i es va posar a ballar davant l’admiració i sorpresa dels presents.

Per un altre costat, una presumida Àguila va estendre les ales i amb el seu plomatge daurat va sobrevolar al ritme de la música el carrer de les Carnisseries Velles, el carrer de la Presó i va anar a petar a la plaça d’Evarist Fàbregas i Pàmies, al Pallol. Allí va torçar carrer de Montserrat amunt i va tallar per la meitat la comitiva dels gegants en l’encreuament amb Galanes, deixant els indis en un costat i els altres gegants dirigint-se cap a la plaça de Catalunya.

Així i tot, també hi va haver altres bèsties que, malauradament, es van sumar a la festa; els pares amb els cotxets. Es van escampar per la ciutat, complicant una mobilitat ja de per si difícil pels estrets carrers de la ciutat. No obstant això, tampoc ens podem oblidar de la presència dels nans de Reus i els balls tradicionals.

Els entremaliats nans van dirigir-se carrer de Llovera amunt tot fent saltirons, mentre saludaven efusivament als vianants i es creuaven amb altres elements del seguici reusenc. Baixant aquest carrer, navegaven les onades acompanyats del so de les gralles el ball de galeres, que potser els hi hauria anat millor amb les pluges del cap de setmana passat. El ball de gitanes el precedia, aconseguint fins i tot que alguns dels espectadors es posessin a ballar imitant els seus passos.

A la vegada, pel carrer de Santa Anna baixaven al galop el ball de cavallets, fent ziga-zaga i aixecant els sabres esmolats. D’aquesta manera, era impossible no passejar pels carrers de la capital del Baix Camp i no trobar-te alguna bèstia o ball fent gresca i animant a tothom a aplaudir al ritme de les cançons. L’inici d’una vigília de Misericòrdia festiva i familiar, un dels moments més esperats de la festa.