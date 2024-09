El Seguici Petit, el momento estrella de los actos de las Fiestas de Misericòrdia de este lunes

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

La jarana de los timbales alertaba: los Diablos se dirigían hacia la plaza del Mercadal. En un cerrar y abrir de ojos, una, dos, tres y decenas de familias al completo —madres, padres, niños, carros y Gegants Indis de goma— iniciaron la peregrinación recorriendo los pasos de los emisarios del infierno. Dejaban una distancia prudencial, pero, al fin y al cabo, su destino era el mismo: el encordado que dibujaba una circunferencia delante del Palau Municipal. ¿El objetivo? Conseguir un sitio privilegiado para ver el Seguici Petit. «Ha oído a los Diablos pequeños, que acaban de pasar, y está un poquito alterada», explicaba una madre, sosteniendo a su hija. Pasos más allá, una niña se estaba impacientando. ¿Debía faltar mucho para ver a los Nanos, la Mulassa y los Gigantes? «Ahora todas las bestias entran en el Ayuntamiento y, después, salen una por una; salen todas», le explicaba su padre. Quedaban diez minutos para que estallara la primera carretilla.

La espera se hizo larga. La primera fila del círculo estaba completa desde hacía rato —un Carrasclet y un Nano en miniatura habían conseguido sentarse— y no admitía a nadie más. Tocaba esperar en segunda posición o subir a hombros. Mientras los balcones del Palau Municipal se llenaban de las autoridades políticas y de sus asesores, los más pequeños convirtieron el bello medio de la plaza en su patio particular. Todas las miradas se dirigieron al Gaudí Centre cuando se plantó un vehículo en frente. «¡Mira, los Bomberos!», clamaban unos progenitores. El inesperado invitado al Séquito causó furor hasta que un inesperado petardo causó pasmos y llantos. Los Diablos pequeños salían a escena para iniciar el recorrido y encontraron desprevenidos unos menores que tuvieron que utilizar los dedos para taparse los oídos.

Detrás de los diablillos aparecía el Drac. Sus curvas hacían olvidar el miedo y levantaron los primeros aplausos. La gran estrella, sin embargo, aparecía por detrás: la Cucafera. Los niños dejaron su supervisada posición para acercarse a la mítica criatura, saludarla, y refrescarse con el agua que rocía por los ollares. La posibilidad de mojarse propició una oleada de vítores entre los presentes que habían cambiado la formación sobre el terreno de juego.

En este instante, convivían dos tácticas. Las familias se habían visto sorprendidas: el bestiario, al salir del Ayuntamiento, se encaminaba directamente hacia la calle Major, sin detenerse a lucirse justo en medio de la redonda. Eso estaba reservado para el final de la jornada. Unos, estoicos, decidieron permanecer firmes, de pie. Tenían una buena posición y nada ni nadie se la haría perder. Otros, conscientes de las limitaciones, decidieron acercarse al recorrido del Séquito Festivo y dejar que las criaturas vieran los elementos, aunque no fuera como habían planeado en un primer momento. Una tercera opción, excelente para parejas, garantizaba cambiar de ubicación, aunque fuera para ir a comprar merienda —no tardaría en haber una cola, de la longitud de toda una arista de la plaza, para hacerse con pan con chocolate—, y, al mismo tiempo, no perder la plaza. Los contenedores y el cuello de los padres eran dos lugares para ganar altura y ver los pasos, pero no exentos de polémica ni de quejas de las personas que se quedaban justo detrás. Los cochecitos también fueron protagonistas de cierto comentario huraño.

El Basilisc y el Lleó se sucedieron hasta que los Nanos hicieran acto de presencia. Son los elementos favoritos de muchos y muchas, y se notó. Niños gritaban de alegría después de que les hubieran dado la mano. Y si detrás venía la Mulassa, la emoción era doble. Una niña dejaba su figurita delante de ella, emocionada, y la saludaba con su pequeña mano y los ojos vidriosos.

¡Los Gegants —«son muy altos!», clamaba gente sorprendida— serían los siguientes a enfilar y, acto seguido, venían los bailes. Con el Ball de Valencians completando el primer giro, de fondo volvió a oírse el alboroto de los Diablos, que ya habían llegado a la calle de la Presó. Todavía quedaría un rato para que volvieran a personarse en la plaza del Mercadal. La tarde era joven, como los asistentes, y quedaba mucha Fiesta Mayor.