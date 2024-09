Els Xiquets de Reus encaren amb màxima il·lusió el tram final de temporada

Publicado por Carles Cortés Verificado por Creado: Actualizado:

Les diades de Misericòrdia, el Concurs de Castells, la festa major d’Alcover i la diada de la colla seran les últimes actuacions dels Xiquets de Reus aquesta temporada i les encaren amb l’ambició de poder estrenar més d’un castell.

Aquest 2024 han descarregat 21 castells bàsics de vuit i han estrenat el 7de8, però sobretot no han patit cap caiguda en castells importants. Ara, la colla té ganes d’ampliar la seva gamma des de la confiança que dona la feina a l’assaig i aquest dissabte es presenta la primera gran oportunitat per poder fer un pas endavant.

Durant les últimes setmanes la colla ha intensificat la feina en castells com el 2de8f, el 5de8, el 4de9f i el 3de9f. Alguns d’ells podrien tenir la seva oportunitat aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda a la plaça Mercadal, a la Diada Castellera de Misericòrdia, en una actuació on també hi seran els Moixiganguers d’Igualada i els Castellers de Lleida.

Els Xiquets de Reus no proven el 5de8 des de l’any 2019 quan els va quedar carregat a la festa major de Gràcia i no el descarreguen des de la diada de Santa Anna d’aquell mateix any. La colla ha fet bones proves, però la seva presència a plaça dependrà especialment de l’últim assaig. També el 3de9f ha ensenyat bones maneres durant les últimes setmanes, però la proximitat amb el Concurs potser els obliga a ajornar-lo fins a la cita de l’octubre per acabar de polir detalls. Els últims intents d’aquest castell van ser precisament al Mercadal per la diada bianual: el 2023 van fer un intent i el 2019 el van descarregar.

El mateix passa amb els altres dos castells que treballen, ja que necessiten ajustar aspectes d’estructura. El 2de8f (descarregat set vegades l’any passat) i el 4de9f (intentat per Sant Pere 2023 i carregat per última vegada al Mercadal 2019) continuen el treball a l’assaig esperant el seu torn.

Els Moixiganguers d’Igualada arriben a Reus amb ganes de repetir els seus millors castells. Per la festa major, a finals d’agost, van assolir la millor actuació del seu historial i ara volen tornar a portar al Mercadal estructures com el 3de9f i el 5de8, que jan han descarregat anteriorment per Misericòrdia. Al seu costat, els Castellers de Lleida podrien portar el 4de8 i el 2de7 per encarar també un tram intens de diades amb la seva festa major de Sant Miquel d’aquí a una setmana i el Concurs de Castells a l’octubre.