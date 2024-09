Junts per Reus presenta una moción en contra de la ubicación de la nueva estación de autobuses

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Junts per Reus registró el viernes una moción en el Ayuntamiento para mostrar su rechazo a la ubicación de la nueva estación de autobuses en el Parque de Mas Iglesias. La moción la defenderán en el pleno municipal de finales de esta semana. En el texto, el grupo municipal expresa su oposición al traslado de la nueva estación de autobuses, tal como ha planteado el actual gobierno municipal formado por PSC, ERC y Ara Reus.

Junts per Reus pide que se reconsidere la ubicación de la nueva estación en una zona menos consolidada urbanísticamente y se protejan los grandes parques de la ciudad, incluyendo el Parque de Mas Iglesias, además de promover un proceso real de participación ciudadana y diálogo con todos los grupos políticos y los vecinos afectados.

El grupo municipal defiende que el proyecto original de reordenación urbana en torno al Carrilet, aprobado durante el anterior mandato por Junts, ERC y Ara Reus no preveía la reubicación de la estación de autobuses. «Esta decisión repentina no se ajusta al pliegue de condiciones técnicas del concurso de proyectos urbanísticos, que supuso un coste de casi un millón de euros», describe Junts per Reus en la moción. Además, según el grupo municipal, la decisión del gobierno actual se ha tomado de manera unilateral, sin consulta previa a los vecinos ni a los grupos políticos de la oposición.

Además, Junts per Reus argumenta que la instalación de una estación de autobuses en el Parque de Mas Iglesias implicaría la destrucción parcial de uno de los principales pulmones verdes de la ciudad, afectando a la calidad de vida de los residentes, aumentando la contaminación acústica y atmosférica a la zona, y con consecuencias negativas de seguridad vial, sobre todo teniendo en cuenta que hay escuelas y zonas residenciales próximas. Además, señala que cualquier modificación urbanística del parque requeriría una modificación del Plan General, que tendría que ser aprobado por mayoría absoluta del pleno.

El grupo municipal destaca también su apoyo a la plataforma ciudadana en defensa del Parque Mas Iglesias, que surgió en julio pasado para oponerse al proyecto y defender el entorno natural del parque, y con el que mantuvieron una reunión el jueves pasado.

Con esta moción, Junts per Reus quiere garantizar que las decisiones urbanísticas importantes se tomen de manera transparente y participativa, evitando el impacto negativo sobre los espacios verdes y la calidad de vida de los reusenses.