Els Pets celebrarán sus 40 años en el Teatro Fortuny de Reus en el marco del Festival Accents

La edición de invierno/primavera del Festival Accents, denominada Les Perles de l'Accents, ha anunciado el primer artista de la edición 2025. Se trata de un doble actuación de Els Pets dentro de la gira Els Pets cantant les 40, que tendrá lugar los días 21 y 22 de febrero del 2025, y que servirá para conmemorar las cuatro décadas encima de los escenarios del grupo de Constantí.

Las entradas para esta actuación doble se ponen en venta este martes día 17 de septiembre, a las 11:00 h, en la web www.teatrefortuny.cat y directamente en la taquilla del Teatro Fortuny. También se podrá comprar con un descuento del 10% para aquellas personas que quieran comprar las entradas para los dos conciertos.

Un año diferente

Este 2025 no será un año cualquiera, especialmente para Els Pets. El motivo es bastante importante: el 40.º aniversario de su carrera y, como eso no pasa muy a menudo, el trío de Constantí ha decidido celebrarlo como Dios manda. Reus y el Teatro Fortuny no podían faltar en esta gira, en un concierto que forma parte de la programación del festival Les Perles de l'Accents, la programación de los meses de invierno y primavera del próximo año.

La formación del Tarragonès tocará de manera íntegra los cuatro discos más emblemáticos y reconocidos de su trayectoria, y lo hará en dos espectáculos diferentes y complementarios: uno con Calla i balla y Som (21 de febrero), y el otro con Bon dia y Agost (22 de febrero). Cuatro discos que se complementarán con otros grandes éxitos de la trayectoria del grupo durante la actuación.

Para esta gira especial, que empieza en el Auditorio de Girona y que tendrá la ciudad de Reus y el Teatro Fortuny como primera y, de momento, única presencia del grupo en las comarcas de Tarragona, los tres componentes del grupo, Lluís Gavaldà, Joan Reig y Falin Càceres, contarán con el apoyo encima del escenario de Joan Pau Chaves (teclados y voces), Jordi Bastida (guitarra y coro) y Marcel Cavallé (guitarra y coro). El resto de ciudades que acogerán el inicio de la gira de Els Pets serán Manresa, Barcelona, Lleida e Inca.