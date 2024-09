Descartan el riesgo de colapso estructural del parking del Alcalde Joan Bertran de Reus

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

La comunidad de propietarios del parking Passeig Prim nº. 27/29/31 cambia de junta y, de esta manera, también los planes por las obras en el aparcamiento soterrado. Esta es la conclusión de la reunión que estuvo el pasado lunes 9 de septiembre en que, de manera unánime, los presentes decidieron echar a la junta, administrador y arquitecto responsables de aquel momento. El objetivo de la reunión convocada era debatir cómo se financiaría el coste de la reforma que se tenía que hacer en el parking que, según un estudio, estaba en «riesgo de colapso estructural» y hacía falta una rehabilitación de 999.077 euros.

Posible irresponsabilidad

No obstante, tal como explica el actual y recientemente nombrado presidente de la comunidad, Josep García, sospecharon desde el primer momento sobre esta diagnosis: «Es verdad que hablamos de un parking antiguo, que ya tiene 55 años y qué tiene sus cosas que arreglar, pero no hay peligro de que se hunda de un día para el otro».

En más, García comenta que si tanto fuera cierto como no que había riesgo de hundimiento, la dirección actuó mal: «Si fuera cierto, no entendemos por qué el primero que hicieron fue autodenunciarse al Ayuntamiento. Estos hicieron llegar una disposición a la comunidad, donde el administrador tenía un plazo para contestar y no lo hizo. Entonces, fue cuando procedieron con el cierre y nos enteramos a la comunidad».

Ante este hecho insólito, el presidente se pregunta por qué no avisaron inmediatamente a la comunidad si el peligro era inminente y, si de verdad hay riesgo estructural, por qué no se han desalojado también los pisos que están encima del parking.

«Fuimos un grupo de siete vecinos que empezamos a indagar y conseguimos que cuatro arquitectos diferentes vinieran y nos dieran su opinión. Todos ellos coincidieron en el hecho de que no había este riesgo de colapso y que las obras que se tenían que hacer no costaban ni una tercera parte de lo que decían,» explica al presidente. Por este motivo, al llegar la reunión, que contó con la presencia de 215 de los 276 propietarios, estos rechazaron el último punto del orden del día para renovar la junta y el arquitecto por unanimidad y se constituyó una nueva.

Pasos a seguir

Actualmente, la nueva junta trabaja en la contratación de un nuevo arquitecto y pedir un nuevo informe para conocer el estado real del parking y conocer exactamente qué obras de rehabilitación hacen falta. «Lo más importante, es que seguiremos un camino transparente, no como con la anterior junta que no nos enterábamos de nada», remarca al presidente.

Por otro lado, el presidente también apunta que a través de las pruebas que tienen, pretenden abrir una vía de diálogo con el Ayuntamiento para ver como proceder y si es posible la reapertura del parking. «Esta situación ha dado muchos problemas. Aquí vive personas mayores que han tenido dificultades al no tener el parking. Además, se han tenido que buscar la vida para aparcar y eso ha colapsado los aparcamientos de los alrededores», señala.