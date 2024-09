El archivo histórico del Centro de Lectura de Reus recupera 4.200 documentos

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

El Centro de Lectura de Reus sigue trabajando en el proyecto de inventariado, catalogación y digitalización de su archivo histórico. «Este verano se ha hecho muchísimo trabajo», reconoce la jefa de la biblioteca del ateneo, Montserrat de Anciola. Inmerso en la actualidad en la segunda fase, ya son más de 4.200 —concretamente, 4.297 en el cierre de la presente edición— los documentos que se han recuperado y publicado en el portal archivo.centrelectura.cat, la mayoría, procedentes del periodo temporal comprendido entre la fundación del centro, en 1859, y el estallido de la Guerra Civil, en 1936.

La primera fase, que abarcaba desde 1859 hasta 1900, concluyó con 1.757 entradas. Con la segunda fase (1900-1936), el ritmo se ha multiplicado. De Anciola comenta que, en esta etapa, «es cuando nos cambiamos de lugar y ya pasamos aquí» y, entonces, «hay mucha más documentación».

Por ejemplo, se han encontrado misivas con que anunciaban que los marqueses de Tamarit aceptaban convertirse en socios de honor, así como una donación de 250 pesetas por parte del Círcol para las obras del edificio del Centro de Lectura. También se ha encontrado el presupuesto, de 4.273 pesetas, para las obras del techo del edificio, redactado el año 1918 por el maestro de obras Miquel Bech. «Yo creo que llegaremos a los 5.000 documentos inventariados a finales de año», reconoce la jefa de la biblioteca.

Ejemplos de documentación encontrada durante el inventariado y la catalogación del archivoAdrian Disch

Consultas y correos

Más allá del valor del archivo histórico, Montserrat de Anciola expresa que el equipo está «muy contento» porque la gente lo consulta. En la última semana, hay elementos que han recibido más de un centenar de visitas. Durante el 2023, se registraron 40.886.

Incluso, «nos van enviando correos de investigadores que nos dicen que han consultado el archivo y nos preguntan si pueden ampliar la información», detalla la cabeza de la biblioteca. Uno de los mails que se han recibido provenía de Montevideo, a Uruguay. El emisor solicitaba más detalles sobre una pianista.

Asimismo, de Anciola valora que, ordenando la documentación, «estamos reconstruyendo muy a fondo la historia del Centro de Lectura y, también, la historia de Reus». «La historia de Reus no se concibe sin la historia del Centro de Lectura porque por aquí pasó la flor y nata de la intelectualidad y el ateneo jugó un papel muy importante», señala.

Otros de los hallazgos que se han detectado organizando el archivo histórico, concretamente, durante la primera fase del proyecto de catalogación y difusión, son las obras originales manuscritas de la Sección Dramática del Centro de Lectura, representadas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, y una obra teatral inédita de Ramon Folch y Camarasa, titulada Yo no he venido a traer la paz y no se puede servir a dos señores y que obtuvo el premio Ignasi Iglésias a los Juegos Florales del año 1956.