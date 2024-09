Marc Carrasco: «Acepto con orgullo la presión que comporta ser entrenador del Reus FC Reddis»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo afronta su cuarto año como entrenador del primer equipo?

«Con la misma ilusión del primer día que entré. Reus es mi casa, esta es mi decimocuarta temporada si sumamos los años como jugador, coordinador y entrenador del juvenil y primer equipo. Por este motivo, sé lo que simboliza este proyecto para Reus y lo que se perdió, por eso afronto el curso con muchas ganas».

Este año será la segunda temporada en Tercera RFEF. ¿Qué aprendizajes extrae del anterior?

«Que es una categoría muy compleja en la que cuesta mucho ganar. Todos los equipos tienen sus argumentos, pero sus contextos son muy diferentes dependiendo de cada campo. Creo que nos faltó un poco de adaptabilidad en las diferentes circunstancias. Además, los números hablan por sí mismos. Fuimos el tercer equipo que menos goles recibió, así que controlamos más nuestra área que la del rival. En esta categoría, si dominas un área tienes opciones para hacer alguna cosa más, pero no eres candidato si no dominas las dos».

¿Qué objetivo se marca para esta temporada?

«Ganar la siguiente jornada. No miro más allá. Eso ya lo aprendí de la temporada pasada. Hacia la Navidad, cuando las cosas iban muy bien, se vendió una cosa que era ficticia o fruto del impulso de aquel momento. Después, la segunda vuelta se complicó con siete partidos que fueron muy duros. Aprendí de aquella situación y centro el objetivo en el partido a partido».

Nuevo curso donde habéis completado la plantilla con quince renovaciones y siete nuevas incorporaciones. ¿Qué opina del plantel?

«No hay un jugador que hayamos querido renovar que no lo haya hecho y eso dice mucho del club. Los quince hombres entienden perfectamente qué es el Reus y el sentimiento del que nos gusta presumir. Con respecto a las incorporaciones, nos hemos centrado en incorporar jugadores de ataque y muchos ya saben lo que es el Reus. Joan Torrents, Pau Russo y Pepo Campanera son exjugadores del fútbol base. Otras son oportunidades de mercado, como Ricky Robledo».

¿Ha encontrado la combinación perfecta entre jugadores jóvenes y veteranos?

«Creo que sí. Tengo la gran suerte de tener a mi disposición cuatro personas que han jugado en el fútbol profesional como Ramon Folch, Xavi Molina, Alberto Benito y Ricardo Vaz. Dos fueron compañeros míos. Nos aportan mucho tanto en el césped como en líderes en el vestuario. Además, se suma el plus de los jóvenes con ganas de aprender y surgen sinergias bonitas. Por ejemplo, Andy Alarcón me destacó que una de las mejores cosas que le han pasado en el mundo del fútbol es encontrarse con Xavi Molina, porque le ha ayudado a crecer. Eso me llena de orgullo».

¿Qué tiene que ver Marc Carrasco sobre el césped para estar satisfecho?

«Como he vivido tantos años aquí tanto en el césped como en la gradería, creo que el público reusense se caracteriza por una cosa. Si los jugadores luchan con honor por la camiseta, por lo que simbolizamos, la gente nos acompañará. Nos perdonarán cualquier error, pero nunca que no estemos comprometidos con el escudo. Por lo tanto yo quiero eso. Un equipo comprometido, un equipo agresivo, un equipo que juegue hacia adelante y sea valiente. Obviamente, me gustaría que fuéramos siempre protagonistas, pero esta categoría es difícil y tenemos que ser capaces de adaptarnos».

Después de sumar dos ascensos, ¿siente presión en el banquillo del Reus FC Reddis?

«El cargo de entrenador del Reus FC Reddis tiene una carga de presión que ningún equipo de esta categoría tiene y yo lo acepto con orgullo. La última temporada tuve momentos en los que me vino un poco de golpe, pero recibo con orgullo la presión, porque este proyecto tiene la herencia del antiguo CF Reus y lo que se consiguió entonces».