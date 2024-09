La Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias se constituye oficialmente

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

La Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias se constituyó ayer por la mañana como asociación de manera oficial en una reunión en el Parc Mas Iglesias. En esta reunión asistieron unas 300 personas y se escogieron la junta de la entidad y se establecieron sus estatutos.

De estos estatutos, el portavoz de la plataforma, Òscar Mendoza, destaca principalmente que ningún cargo de la plataforma podrá pertenecer o militar a ninguna formación política. Justo después del acto, la plataforma llevó a cabo a una ahorcada de carteles y se apadrinaron los árboles del parque que, según el Ajuntament, serán trasplantados a otras localizaciones cuando se traslade la estación de autobuses.

Desde la plataforma, consideran que no hay que distribuir nada y que lo que se tiene que hacer es sumar metros cuadrados de zona verde a la ciudad. Según defendió Sandra Guaita durante la charla en el Mercado del Ferrocarril, la previsión del Ajuntament es aumentar en 300 metros cuadrados de zona verde. No obstante, la plataforma defiende que no todas las zonas verdes son iguales: «La calidad de la zona verde no es la misma si es cemento, con jardinería y cuatro árboles que un parque donde nace vida». «Por una parte, se llena la boca con el RENATUReus y, por la otra, quiere destruir medio parque», critica al portavoz.

La propuesta por parte de la entidad es trasladar la estación de autobuses más al sur, justo en el punto donde está proyectado desde hace tiempo la idea de construir un puente que atraviese las vías del tren y una las avenidas Salou y Universidad.

Encuentro en Pere Anguera

Por otro lado, el portavoz se muestra pesimista después del encuentro informativo que estuvo el pasado jueves 5 de septiembre en la Biblioteca Pere Anguera: «La impresión que me han dado llegar todos los vecinos es que el Ajuntament nos oye, pero no nos escucha».

«Después de decir yo que este proyecto no es congruente, oportuno, proporcional y no aplica el sentido común, la alcaldesa dijo que hacía falta también respeto. Desde la asociación, le decimos al Ajuntament que el respeto se gana con hechos y no palabras, que ella misma falta al respecto a sus palabras no cumpliendo lo que decía su programa electoral», denuncia contundentemente Mendoza.

