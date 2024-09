Estudiar teatro sin ir a Barcelona

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Todos los jóvenes del Camp de Tarragona que sueñan convertirse en actores y actrices lo tienen un poco más al alcance desde este mismo otoño. Este jueves se presentó la Escuela de Teatro y Cine de Reus, un centro impulsado y dirigido por el director escénico Jordi Vall, que cuenta con un plantel de profesores especializados en las diversas ramas de las artes escénicas y que, además, están en activo en sus respectivos sectores.

La oferta formativa de la nueva escuela está encabezada por el Ciclo de Formación Profesional en Técnicas de Actuación, unos estudios que permiten conseguir un título avalado por la United Nations of the Arts and Science. Este ciclo tiene una duración de cuatro años, siendo el último año un tiempo dedicado a la aplicación práctica de los aprendizajes. Se trata de una formación única en el Camp de Tarragona, así como también lo es el curso ¿Quieres hacer una peli? sobre creación, desarrollo y rodaje de un proyecto cinematográfico.

Otras ofertas de la nueva escuela son el Curso de Podcast (creación, dirección y presentador de programas de televisión y vídeo podcasts profesionales) y los Cursos de Teatro e Interpretación para todos los públicos (con una propuesta específica para niños de 4 a 6 años); el Curso de Cine para niños, adolescentes y adultos; y los Cursos de doblaje y Teatro musical.

La presentación de la nueva escuela contó con la presencia del director, Jordi Vall, así como de Daniel Recasens, concejal de Cultura y Política Lingüística del Ayuntamiento de Reus, y del actor Miquel Sitjar, que será uno de los directores del curso, ¿Quieres hacer una peli? En su intervención Vall destacó la voluntad de ser «un centro de excelencia y referencia en nuestras comarcas», con el fin de «contribuir al talento del territorio y al enriquecimiento cultural de la ciudad».

En este sentido, Recasens mostró el apoyo del Ayuntamiento con el proyecto «por su apuesta y compromiso con el talento local». De esta complicidad han surgido sinergias como la colaboración con Reus Cultura, por la cual alumnos de la escuela en prácticas participarán en algunos acontecimientos y festivales de la ciudad.

La escuela también tiene un convenio con el Teatro Fortuny para participar en acontecimientos que organice el teatro y asistir a funciones a precios reducidos. Las inscripciones a la Escuela de Teatro y Cine de Reus ya están abiertas y los cursos empezarán este mismo otoño.