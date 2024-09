Blancafort es la urbanización de Reus más descontenta con la prueba piloto de contenedores inteligentes

Publicado por Miquel LlaberiaSergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

El 16 de abril el Ayuntamiento de Reus inició una prueba piloto con contenedores inteligentes en las urbanizaciones de Mas Carpa, Sant Joan, Blancafort y Xalets Quintana con el doble objetivo de mejorar los datos de recogida selectiva y acabar con el incivismo.

Estos contenedores cerrados tan sólo los pueden abrir los vecinos de la zona mediante una tarjeta. Después de casi cinco meses, los resultados parecen positivos por parte del Ayuntamiento de Reus, aunque no se precipitan a sacar conclusiones. «Haremos una valoración para todo el mundo por los 6 meses», afirman desde el consistorio, argumentando que tienen que esperar un cierto tiempo para valorar si ha habido un cambio en los datos de recogida selectiva.

Así y todo, los que sí que lo han valorado son los vecinos de las cuatro urbanizaciones que cada día tiran la basura en estos contenedores. Cada una de estas zonas utilizan una tecnología diferente porque, según explicaron desde la concejalía de Vía Pública durante el inicio de la prueba desde el ayuntamiento, se quería descubrir las ventajas e inconvenientes de cada tecnología para así escoger la mejor en caso de que la prueba fuera bien.

Y, por lo visto, la utilizada en Blancafort no tendría que ser la escogida a causa de las diversas quejas por parte de algunos vecinos. «Es incómodo, la app falla muchísimo», comenta una vecina, mientras que otro asegura que «la gente de fuera sigue viniendo a depositar la basura en la urbanización y llenan todos los contenedores que no van con tarjeta. Creo que es un sistema que no funciona».

«Yo tengo dos tarjetas porque una no me funcionaba, la aplicación sólo me abre un contenedor en la calle de Anglaterra, pero si voy a mi calle no me abre ninguno. Eso es como una lotería, ¿podré tirar o no la basura hoy?», se pregunta otro de los afectados. No obstante, la experiencia no está siendo tan negativa en las otras tres urbanizaciones. El presidente de la Asociación de Vecinos de Sant Joan, Jordi Solans, explica que están «muy contentos» y que no han tenido ningún problema con las tarjetas.

«Al principio éramos reticentes y no lo vimos claro. Dábamos por hecho que la gente tiraría la basura en la calle», explica Solans. Aunque admite que al principio siguió habiendo incidentes de incivismo con gente que tiraba todo tipo de basura al suelo o rompía los contenedores, gracias a la presencia policial y a Reus Net estos hechos han disminuido.

Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Mas Carpa, Anabel Cuevas, coincide en el hecho de que hasta ahora la prueba ha ido «bastante bien». «Somos una urbanización pequeña y teníamos muchos problemas de gente que venía a tirar la basura donde no tocaba. No hemos tenido ningún incidente con las tarjetas hasta ahora, así que puede continuar por mí», valora.

Y, finalmente, el presidente de la Asociación de Vecinos de Xalets Quintana, Joan Maria Borràs, también confirma que el sistema les ha funcionado bien por ahora. «Viven muchas personas mayores en nuestro barrio y fue un poco complicado al principio, pero todo el mundo se ha ido adaptando. Quizás nos ha faltado un poco de información», subraya el presidente.