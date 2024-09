Último intento para evitar la huelga de Reus Net durante las Fiestas de la Misericordia

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

El martes 10 de septiembre está prevista la reunión de mediación entre el comité de empresa de Reus Net y la compañía como último intento para evitar la huelga del 21 al 25 de septiembre, coincidiendo con las Fiestas de la Virgen de Misericordia. En esta mediación intervendrá el departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya que tendrá que conseguir el acuerdo entre ambas partes.

Los trabajadores exigen, principalmente, que sus salarios no se congelen tal como hace meses se anunció, además de otras medidas como la adecuación de la jornada semanal para una mejor conciliación familiar, con jornadas de lunes a viernes para toda la plantilla, reducción de la jornada a 37 horas y media semanales y la jubilación parcial de los trabajadores que lo soliciten y haya un relevo disponible.

Según la empresa, no se pueden comprometer a hacer estos cambios porque no son asumibles económicamente, ya que están en el límite presupuestario. Además, también señalan que medidas como la adecuación de la jornada semanal, aunque no tienen una implicación económica directa, sí que son muy complicadas organizativamente.