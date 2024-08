La Oficina de Captación de Fondos de Reus, a la espera de un «profesional para liderarla»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

Uno de los primeros anuncios que pronunció el nuevo equipo de gobierno con la inauguración del mandato fue la creación de una Oficina de Captación de Fondos que, con el tercer teniente de alcaldesa, Daniel Rubio, al frente, se encargaría de contactar con administraciones superiores y buscar recursos, financiación y líneas de ayudas que permitan subvencionar los proyectos de ciudad.

Según ha podido saber Diari Més, en estos momentos se está buscando «un profesional para liderarla», presumiblemente, al lado del edil. «El proceso de selección está abierto», apuntan fuentes municipales. El técnico especializado en captación de fondos tendrá tareas como la identificación de oportunidades de financiación o la redacción de propuestas.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, en la presentación del nuevo cartapacio, explicó que, con la herramienta, «queríamos demostrar la voluntad de todo el gobierno de trabajar activamente en esta captación de fondos, que se está trabajando, pero creemos que se tiene que potenciar» con el fin de afrontar los «retos que nos venden», como la nueva movilidad o las políticas de vivienda.

Preguntada la oposición al respecto, el grupo municipal de Vox opina que la Oficina de Captación de Fondos puede ser «una oportunidad importante para la financiación de futuros proyectos en nuestra ciudad». «Esperamos que el equipo de gobierno la gestione adecuadamente y no lo utilice como un chiringuito para colocar a sus afines», añade el partido.

Por su parte, el concejal no adscrito José Ruiz apunta que, «en principio, no es una mala idea porque se trata de buscar una financiación externa, siempre dentro de los organismos públicos», pero considera que «Reus ahora mismo necesita mejorar mucho otros servicios», como pueden ser la limpieza o el acceso a la vivienda. «La idea no es mala, siempre que pueda ser participativa por parte de la ciudadanía y de los concejales que no estamos en gobierno», concluye. El resto de grupos, al cierre de esta edición, no se ha pronunciado.

Más de 10 MEUR en curso

El Ayuntamiento de Reus ya ha ejecutado o tiene en marcha múltiples proyectos que se han financiado con dinero proveniente de otras administraciones. Por ejemplo, en estos momentos, tiene en curso varias iniciativas que cuentan con subvenciones de los fondos Next Generation, como el despliegue de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y el impulso de la movilidad sostenible (4,7 millones de euros), el RENATUReus (4 millones), la construcción de vivienda social en la Hispània (2,09 millones) y el desarrollo de la comunidad energética del polígono Agro-Reus (1,99 millones). También se espera la ayuda para los entornos residenciales del barrio Fortuny (1,2 millones).