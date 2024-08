La reforma del barrio Fortuny de Reus costará entre 1.400 y 4.200 euros a los propietarios

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus cerró ayer miércoles 31 de julio el acuerdo del proyecto de rehabilitación de viviendas con nueve de las diez comunidades de propietarios del barrio Fortuny implicadas. En el acto celebrado se han entregado los proyectos básicos ejecutivos a las comunidades y que tendrá, como a principales objetivos la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad. En total, la actuación en los nueve bloques supone una inversión de 3.759.735 euros.

Este presupuesto está repartido entre la subvención de los fondos europeos Next Generation por la mejora de la eficiencia energética, el Ayuntamiento de Reus y los particulares. Con respecto al consistorio, aportará un total de 1,3 millones de euros que recoge el Plan de Inversión 2024. Por su parte, los vecinos tendrán que pagar entre 1.440 y 1.650 euros, en caso de sólo hacer la primera fase de eficiencia energética, o entre 3.600 y 4.200 euros, en caso de hacer las dos fases de eficiencia energética y accesibilidad. En total, de las nueve comunidades ocho llevarán a cabo las dos fases y una tan sólo la primera. La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Reus, Anabel Martínez, asegura que han tenido en cuenta «el perfil socioeconómico de la población del barrio» y, por este motivo, el pago por parte de las comunidades de vecinos se hará de manera mensual durante cinco o siete años.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, afirma que «el barrio Fortuny es un icono de nuestra ciudad y que lo que se quiere hacer son actuaciones urbanísticas acompañadas de otros de sociales y económicas, para hacer una puesta al día del barrio en el siglo XXI». Por su parte, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Reus, Marina Berasategui, remarca que desde el consistorio han trabajado para «facilitar a las comunidades a acceder a unas subvenciones en las cuales no son fáciles de llegar». En este sentido, el Ayuntamiento actuará como agente rehabilitador de forma delegada por los propietarios. Por lo tanto, el consistorio asumirá la responsabilidad de gestionar las subvenciones, contratación y ejecución de las obras.

Además, la concejala de Vivienda comenta que se ha escogido el barrio Fortuny por varios motivos técnicos como el deterioro urbanístico, el envejecimiento de la población o la ausencia de ascensores. «Además, un punto que nos ha hecho decantar mucho con este barrio es el encaje que hace con los proyectos que tenemos de crecimiento hacia la zona sur de nuestra ciudad», apunta a Martínez.

La reforma

La reforma consistirá en dos fases. La primera, dedicada a la eficiencia energética y por la cual se han conseguido las subvenciones de los fondos Next Generation. Con esta se busca conseguir aumentar el nivel de eficiencia entre un 30 y un 45%. Por otro lado, la segunda fase se centra en la accesibilidad y la habitabilidad del edificio, ya que prevé la instalación de un ascensor exterior por cada una de las escaleras de los edificios. Con respecto a plazos de obras, desde el consistorio no se atreven a poner fechas exactas. No obstante, calculan que la reforma no estará completada antes del año 2026.

El barrio Fortuny trabaja la fortaleza comunitaria Aparte de las reformas de los edificios, el barrio Fortuny forma parte del proyecto ‘Barrios con futuro’ que prevé varias actuaciones urbanísticas. En este proyecto colaboran tanto el Ayuntamiento de Reus como la Generalitat de Catalunya . Durante este año 2024, ambas administraciones trabajan en la elaboración de una diagnosis sobre cuáles son las necesidades del barrio y las líneas a seguir, para posteriormente elaborar un proyecto técnico.

