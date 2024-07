El transporte para el ICASS de Reus, activo con una asistencia del 60%

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

El departamento de Derechos Sociales garantizará el transporte de los trabajadores del ICASS trasladados a la residencia de la Mercè de Tarragona. Este fue uno de los acuerdos al que llegaron en las negociaciones entre los representantes sindicales de los trabajadores y el departamento en su momento.

De esta manera, los 72 trabajadores trasladados no sufrirán el agravio de verse obligados a asumir el coste del transporte hasta el nuevo lugar de trabajo a consecuencia del cierre temporal de la residencia. El servicio de lanzadera siempre efectuará, tal como se explica en los documentos oficiales, los trayectos con origen y destino en la ‘Parada Segle XX’, delante de la residencia, en la ‘Parada Estació’, en la estación de autobuses de Reus, y en la ‘Parada Mercè’, por los diferentes turnos de los trabajadores.

Sin embargo, esta medida tiene una letra pequeña que no acaba de convencer a los sindicatos. El servicio está previsto que se prorrogue año tras año, con un máximo hasta el 2028, fecha en la que se espera que la reforma del ICASS finalice. No obstante, para que se puedan llevar a cabo estas prórrogas el servicio tiene que mantener un uso mínimo del 60%, es decir, un mínimo de 44 usuarios.

«De entrada sí que será útil esta medida y se utilizará, pero quizás al cabo del tiempo no. Tenemos que tener en cuenta que si un trabajador cambia de trabajo o se jubila, será uno menos que se contabilizará para llegar al mínimo. Y si entra un trabajador nuevo o un sustituto, este no tendrá el derecho a este servicio aunque sea de Reus. Por lo tanto, tampoco contará», apunta la presidenta del comité territorial de Derechos Sociales de CCOO en Tarragona, Glòria Boqué.

Por este motivo, Boqué cree que el servicio podría quedar interrumpido con pocos años porque no se darían las circunstancias necesarias para prorrogarse y, entonces, considera que no era la mejor opción. «Además, no todos los trabajadores son de Reus. Otros vienen de fuera, por ejemplo Vila-seca. A estos no les sale a cuenta ir hasta Reus para después ir a Tarragona. En consecuencia, no tendrán una compensación y, además, ya son trabajadores que no contarán», comenta la presidenta del comité territorial.

Contrapropuesta

«Nosotros les planteamos un plus en la nómina en concepto de desplazamiento. Sería una medida igual para todo el mundo y que no dependería de la cantidad de trabajadores», propone Boqué, aunque añade que la respuesta fue que estos pluses no se contemplan dentro de la administración pública.

Así y todo, ve con buenos ojos la medida implementada y considera que es «positiva», todo y que «con inconvenientes». «Esperamos que el servicio se pueda aprovechar e iremos viendo cómo evoluciona todo», afirma para concluir. Según el pliego de condiciones, está previsto que el servicio entre en funcionamiento el 1 de septiembre de este año y, en caso de completar todas las prórrogas, lleve a cabo un total de 4.749 trayectos.