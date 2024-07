El 15% de la plantilla del servicio 112 está de baja por depresión o ansiedad

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

El absentismo en la plantilla del servicio de llamadas de emergencia 112 crece hasta el 16,49% de las horas totales. Según datos de la empresa, la mayor parte de este absentismo es a causa de bajas médicas por depresión o ansiedad. En total, en el acumulado de absentismo del mes de junio, las horas por baja médica han sido 1795, que suponen casi la totalidad de absentismo que llega a 2076 horas.

Por lo tanto, aproximadamente el 15% de la plantilla del 112 no trabajó durante el mes de junio por baja médica. Y a este dato hay que sumar que el servicio ya está reducido de base al 85% a causa de la huelga de los trabajadores del 112 que cumplirá su primer aniversario el 11 de agosto. «Que las bajas por depresión y ansiedad estén en torno al 15% es un dato muy alarmante», subraya el representante de la CGT en el centro 112 de Reus, Martí Vallvé.

Medida contra el absentismo

Por este motivo, los representantes de los trabajadores se reunieron con la empresa el pasado miércoles 17 de julio para buscar una solución. «La sorpresa es cuando desde la empresa consideran que este número de bajas son fraudulentas y que la gente se coge la baja a la mínima», comenta Vallvé.

Con esta hipótesis, Serveo les comunica que contratarán los servicios de Qready, una empresa de gestión del absentismo. «El trabajo de este tipo de empresas es conseguir que te cojas el alta médica cuanto antes mejor y reducir las bajas tanto en número como en duración para mejorar el beneficio de las empresas. La salud de los trabajadores les da igual», critica contundentemente el representante de la CGT.

Además, señala que esta reacción no tiene ningún sentido: «Nosotros, ante esta problemática les proponemos lo que hace un año que decimos. Cosas como más descansos, reducción de la jornada o aumentar el plus de nocturnidad, entre otras cosas. Con el tema de la reducción de jornada nos ponen una línea roja y lo aceptamos, y aceptamos que los cambios sean graduales, pero después no puede ser que rechacen todas nuestras propuestas, digan que el servicio les da pérdidas y que después tengan dinero para contratar a una empresa externa. Eso es un insulto. Además, no llegas a un 16% de absentismo sólo con bajas fraudulentas»

A consecuencia, Vallvé apunta que afecta negativamente tanto a los trabajadores como a la ciudadanía: «Por un lado, los trabajadores sufren unas condiciones laborales precarias, pero también tenemos que recordar que eso es un servicio público. En momentos puntuales se llegan a perder hasta una cincuentena de llamadas». «Algunas de estas llamadas son urgencias graves, como casos de violencia de género o accidentes de tráfico», recuerda.

Un contexto todavía difícil

Con respecto al contexto político, a pesar de haber pasado las elecciones catalanas, la lenta formación de nuevo gobierno deja la situación igual de estancada. «Nosotros continuaremos con la huelga hasta que haya gobierno, no aflojaremos para que, cuando haya un nuevo consejero de Interior, este tenga ya sobre la mesa el tema del 112», advierte Martí Vallvé. Una advertencia que prevé que la huelga se alargará más allá de su aniversario en el mes de agosto y, si hubiera repetición electoral, a saber hasta cuándo.