El nuevo protocolo municipal permitirá cada año comprar un mínimo de 5 pisos sociales

El Ayuntamiento de Reus ya dispone de un protocolo para adquirir viviendas de segunda mano, rehabilitarlos y destinarlos al alquiler social. La inversión para el presente 2024, cuando tendrá lugar una prueba piloto, será de medio millón de euros y permitirá comprar un mínimo de cinco pisos. La intención es que se destinen unos 500.000 euros más en el 2025 para ir incrementando el parque público de vivienda. «Somos una ciudad tensada y necesitamos poner a disposición de las familias una vivienda de alquiler asequible», valora la concejala de Vivienda, Anabel Martínez.

El tope del precio de las viviendas será de 130.000 euros, incluidos los gastos de rehabilitación. El método de adquisición será el tanteo y retracto, es decir, el derecho de adquisición preferente de inmuebles en proceso de ejecución hipotecaria a favor de la administración pública. Se priorizarán pisos con tres habitaciones o más, porque «la mayor parte del parque de vivienda es de dos habitaciones o de una y es difícil poder encajar a las familias», y con una antigüedad inferior a los 75 años.

Además, se quiere que haya «vivienda asequible en todas partes» y se intentará que haya vivienda «muy distribuida en el conjunto de la ciudad». «Al final, lo que queremos es comprar mucha vivienda con el dinero que tenemos para poder ponerlas a disposición de la ciudadanía», expresa la edil. La voluntad municipal es que, en seis meses desde la compra, los domicilios se puedan habitar. Criterios económicos dictaminarán quién podrá acceder, ya que serán de protección oficial.

Martínez añade que la necesidad de tener el protocolo se explica a través de la agilización de los trámites para incrementar el parque de vivienda. «La vía de tanteo y retracto es exprés; desde que manifiestas el interés hasta que inscribes el piso en el registro, no pueden pasar más de tres meses», apunta. El protocolo fija los pasos a seguir para hacer efectiva la compra, así como los criterios, los topes y las características a la hora de plantearse adquirir un piso.

«El protocolo también da opción que, de manera puntual, si salen otras oportunidades, también se puedan adquirir fuera de este marco», añade la edil. El Ayuntamiento de Reus ya ha mostrado interés en ejecutar la opción de compra de dos domicilios. En este contexto, la concejala pide «a las personas que tengan una vivienda vacía» que «confíen para ponerlo en nuestra Bolsa de Alquiler». Está previsto poner en marcha una campaña para recordar de la existencia del servicio.

El documento ofrecerá una solución a corto o medio plazo para destensar un poco la necesidad de vivienda y complementará proyectos como la Hispània o la promoción de 132 pisos en Mas Iglesias. «Y también empezamos a trabajar con el suelo público, estamos valorando opciones para iniciar nuevas construcciones», expresa Martínez.

Con todo, afirma que la situación de la vivienda es «muy complicada» y que «por mucho que generamos, no generamos bastante», de forma que insta a promotores privados a sacar adelante proyectos. «No tenemos que quedarnos aquí, tenemos que conseguir que todo el mundo pueda acceder a una vivienda. No sé si en tres años lo conseguiremos, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar para hacerlo», concluye la edil.