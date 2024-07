El Ayuntamiento de Reus sigue insistiendo en la ampliación de la sala de ceremonias del Tanatorio Municipal

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus sigue insistiendo en la importancia de ampliar la sala de ceremonias del Tanatorio Municipal haciendo pública la licitación para la redacción y ejecución de obras del proyecto. Este dispone de un presupuesto total de 81.070 euros. Una licitación que no se ha modificado con respecto a la que se dio a conocer hace casi dos años, en el mes de agosto del 2022, pero que no prosperó por problemas administrativos.

La concejala responsable de los Servicios Funerarios Reus y Baix Camp, Montserrat Flores, destaca la relevancia que tiene «dar un salto adelante con respecto a la sala de ceremonias, sobre todo por el espacio, y dar respuesta al nuevo uso que se está haciendo desde hace mucho de tiempo». Por otro lado, la concejala valora que «cuándo se hizo el tanatorio en los años 90 se pensó en el uso de aquel momento. En los últimos años nos hemos encontrado con ceremonias de despido de personas muy arraigadas en la ciudad en que la sala se queda pequeña y mucha gente tiene que quedarse derecha». Además, la reforma no tiene tan sólo como objetivo ampliar el espacio, aprovechando una zona localizada entre el edificio y su aparcamiento, sino también plantea un cambio de fisonomía de la sala, adquirir y colocar nuevo mobiliario, 110 asientos más que permitirán que hasta 240 personas puedan sentarse, entre otros. A la vez, también se prevé la urbanización complementaria en la zona de accesos exteriores a la sala de velatorio desde la plaza de Pablo Picasso.

Problemas administrativos

Un proyecto que, a pesar de la importancia que le otorgan desde el consistorio, si no fuera por los problemas administrativos que hubo quizás ya estaría terminado a estas alturas. «Estuvo problemas técnicos y administrativos en la primera licitación el año 2022. Los trámites administrativos son muy complejos y, entonces, cuando hay un problema no es una cosa fácil y rápida de corregir», justifica Flores, y añade que el incidente está resuelto y que el proyecto no ha cambiado en nada. No obstante, la concejala considera que este retraso sólo ha hecho que constatar la necesidad de llevar a cabo la ampliación del equipamiento en cuestión. Ante esta situación, Montserrat Flores prevé que, si todo avanza correctamente, la reforma tendría que finalizar el próximo año.