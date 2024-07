Quince días para decidir el futuro de los trabajadores de la cocina de la residencia de personas mayores de Reus

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

El servicio de cocina de la residencia de personas mayores ICASS ha dejado de ejercer sus funciones después de que finalizara el pasado 30 de junio el contrato con Serunion, la empresa subcontratada que cubría el servicio. Como consecuencia, los nueve trabajadores de la cocina de la residencia han entrado en un periodo de permiso retribuido, mientras la empresa los intenta recolocar en algún otro centro en el que ofrecen el servicio.

«A nosotros nos tendrían que acoger en los sitios en los que han trasladado a los abuelos, sería lo más lógico», plantea Rocío Artigas, hasta hace poco supervisora de cocina de la residencia ICASS. Además, Artigas destaca que todavía quedan ocho abuelos en la residencia que dejan sin el servicio de cocina: «No tiene ningún tipo de sentido dejarlos sin la atención que necesitan».

Por otro lado, considera que desde la Generalitat les han fallado, ya que «cuando todo este alboroto empezó, vino el señor Amorós, el secretario general de Derechos Sociales, y nos dijo que, aunque no podían tratarnos como el resto de trabajadores, sí que buscarían alguna solución». No obstante, esta solución no se ha materializado y, finalmente, el contrato se ha agotado.

«Aunque agradecemos a la empresa que esté buscando la manera de recolocarnos, es complicado que nos puedan resituar a todos», reconoce Artigas. En caso de no poder ser recolocado después de los quince días de permiso retribuido que han iniciado este julio, estos trabajadores serán despedidos con la pertinente indemnización.

No obstante, esta es una situación que, para algunos de ellos, es especialmente negativa: «Yo tengo 57 años, tengo un compañero de 55 y una de 60. Si no nos da trabajo la empresa, nos costará mucho encontrar de nueva y estamos ya en nuestros últimos años de cotización».

Situación actual

Actualmente, el equipamiento tan sólo dispone de la directora de la residencia, un fisioterapeuta y dos auxiliares en el turno de mañana y dos en el de tarde. Por su parte, el departamento de Derechos Sociales continúa en contacto con las familias para convencerlas de abandonar las instalaciones. A la vez, el Ayuntamiento de Reus desestimó hace pocas semanas la petición con más de 11.000 firmas de exigir una audiencia pública con la ciudadanía para hablar del tema.