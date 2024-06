Bou i arròs, la cena tradicional de Sant Pere

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

Requiere meses de organización, horas de cocción, pero un Sant Pere no es Sant Pere si no se cena Bou i arròs. Casi dos décadas han pasado desde que el grupo del Bou de Reus y la cocinera Mariona Quadrada recuperaron la comida antes que nada que con el tiempo se perdió y ya hacen falta muchas manos —y pies— para contar a las personas que tienen marcada la fecha de la cena popular en sus calendarios. «Por Sant Pere, hacemos raciones para 400», explica la tesorera del Bou de Reus, Laia Vinaixa.

La plaza de Anton Borrell se convirtió ayer en el comedor donde centenares de comensales degustaron el menú especial de fiestas. En el pasado, El Pallol o les Peixateries Velles eran los destinos de aquellos que recorrían el olorcito del estofado. El cambio de ubicación respondió a la voluntad de ir ampliando lugar».

Vinaixa expresa que la cena popular ha tenido «mucho éxito» desde su primera edición y que «a la gente le ha hecho gracia». «Cuando monta un acto y le viene la gente, es lo mejor que le puede pasar a un grupo», valora. De hecho, la tesorera de la entidad comenta que la cantidad de platos preparados es tan justa que, en más de una ocasión, la organización ha tenido que acabar comiendo pizzas porque «no quedaba cena para nosotros». «Cosa que asumimos perfectamente bien, ya que, si todo el mundo ha cenado, se ha hecho dinero, que lo necesitamos para continuar adelante,» apunta. Además, remarca que, si no se ha podido probar el bou i arròs, todo el año se ofrece en el Casal Despertaferro, de forma que, «si no comes hoy, mañana vienes y cenas aquí».

Precisamente, este año, el Bou de Reus está de aniversario: ha soplado las velas por los 20 años de su recuperación. Hace casi siete siglos que se tiene constancia de la presencia de vacunos festivos en la capital del Baix Camp. Vinculado al Casal Despertaferro, Vinaixa destaca que el Bou de Reus tiene la característica de no ser «tan protocolario» y de ser una entidad «en que quizás es más fácil acceder». «El Bou es un elemento que se tiene que disfrutar y, si tiene una rayada o una vez, tal día hará un año y ya se arreglará cuando se pueda», reflexiona. «Sin hacerse daño, sobre todo, pero el elemento es para disfrutarlo», subraya. En el marco de esta Fiesta Mayor de Sant Pere, la entidad ya ha llevado a cabo varias fiestas para celebrar su aniversario, como un vermú popular, cercavila y correbars. Incluso, el animal se atrevió a probar el bou i arròs en una ocasión.

