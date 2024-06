Amor al arte con las Varietées de Sant Pericu

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Amor al arte, esta es la definición de las Varietées de Sant Pericu. «Las aproximadamente 150 personas que actuarán durante los tres días no cobrarán nada, lo hacen por el Bravium», sentencia el presidente del Bravium Teatre, Ferran Figuerola, para señalar la más especial de las Varietées. «Hay espectáculos de todo tipo; música, danza, circo, monólogos, magia, entre otros. Esta gente son personas o colectivos que han pasado algún día por el Bravium, es decir, kilómetro cero», subraya Figuerola. En total, son nueve actuaciones cada día de entre diez o doce minutos

«Les Varietées de Sant Pericu se empezaron a hacer hace 21 años cuando un miembro de la junta de entonces del Bravium Teatre, Antonio Florencio, pensó que había un gran potencial que teníamos que aprovechar», explica Figuerola, que asegura que desde el primer momento se sorprendieron del gran recibimiento que tuvo por parte de la gente. «Lo empezamos a hacer en el jardín de la Casa Rull y se llenaba como un huevo. Entonces, se nos acabó quedando pequeño, aunque forzamos hasta al máximo para hacerlo allí, porque las actuaciones estaban ideadas para hacerlas en el marco del jardín de la Casa Rull. Sin embargo, no nos esperábamos este éxito. Hemos llegado a poner a 200 personas o más en aquel jardín», recuerda el presidente, que asegura que había gente que hacía cola antes de que abrieran las puertas para poder coger lugar.

«Desde la concejalía de Cultura ente recomendaban que buscáramos otro lugar, pero al final fue la pandemia quien nos hizo cambiar y lo tuvimos que hacer a Mas Iglesias. Aunque sólo estuvimos un año y después ya fuimos a la Palma, donde estamos ahora», explica. Además, Figuerola reconoce que al principio «fuimos reticentes de marcharse de la Casa Rull, porque las Varietées se crearon para hacerlo en aquel espacio. Después, el Mas Iglesias no tuvimos una muy buena experiencia, además con las medidas sanitarias de aquel momento». «Entonces, apareció la ocasión de hacerlo en la Palma, una cosa que valoramos positivamente porque es un espacio muy bien preparado técnicamente, con camerinos, con servicio de bar y es idóneo para hacer este tipo de actuaciones. Además, hay mucho más aforo, así que para el público también es muy positivo», valora.

Por otra parte, el presidente también asegura que es un acto que permite a los artistas, muchos de ellos amateurs, se promocionen: «Quizás no cobran, pero sí que plantan una semilla. Por ejemplo, hemos tenido casos de gente que ha conseguido cerrar espectáculos posteriormente gracias a haber actuado aquí». «Y estamos muy contentos, porque es un proyecto que ha ido creciendo. No hemos visto nunca una bajada de público e, incluso, llegamos a un punto en que tenemos que decirle a artistas que se ofrecen a actuar que no, porque no hay espacio para todos», valora orgullosamente.

Talento Ganxet

Sin embargo, si una cosa llena de orgullo a Ferran Figuerola, es que «son de Reus». «Muy pocas veces tenemos gente que no sea de la ciudad, y eso es una demostración del gran nivel artístico que hay en Reus», sentencia contundentemente al presidente del Bravium Teatre. Incluso, para demostrarlo, este año la gente del Bravium se ha animado a montar La banda de Sant Pericu que ofrecerá una actuación musical en la edición de este 2024.

Et pot interessar: