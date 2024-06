Eva Miranda: «Sólo viví en Reus dos años, pero cuando eres de Reus, lo eres de por vida»

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo te llega el encargo de hacer el pregón de Sant Pere y como lo recibes?

«Un día, el vicerrector de personal de la universidad dónde trabajo me pregunta si le puede dar mi teléfono a la alcaldesa de Reus. Le digo que sí y, al cabo de poco, me llama Sandra Guaita y me explica que contacta conmigo porque están muy interesados en promover la figura de la mujer científica. Y cuando me pide hacer el pregón, me quedo completamente descolocada. Nunca habría pensado en hacer un pregón y, de hecho, no he hecho nunca ninguno antes... Después de mirar agendas, vi que me lo podía organizar, y acepté. Me hizo muchísima ilusión. La primera reacción fue pensar que es un gran honor. La segunda, mirar quién había hecho el pregón antes, y comprobar que el nivel era altísimo».

¿Cómo has afrontado este encargo, tan alejado de lo que haces habitualmente?

«Lo he empezado a escribir en papel, tengo las ideas, pero no lo tengo acabado y, conociéndome, le daré muchísimas vueltas. Espero tenerlo hecho el sábado 22. He mirado algunos de los pregones anteriores, pero no demasiado».

¿A qué pregonera nos encontraremos? Una mujer, una reusense, una científica... ¿Un poco de todas?

«El punto de partida es el de una mujer reusense. Después, también estará la mujer científica. Y me gustaría hablar de la creatividad y de Gaudí. Otra cosa que me gustaría incluir es un hecho personal, y es que yo nací en Reus, pero muy pronto me fui a vivir a Lleida. Aún así, siempre me han dicho: Si eres de Reus, lo eres de por vida. Por lo tanto, mi discurso será el de una persona que viaja mucho, pero que es de Reus, aunque ya no tenga casa. Finalmente, también quiero hablar de Reus como ciudad de acogida. Y de la fiesta, claro, porque es un pregón de Fiesta Mayor».

¿Qué vínculos te quedan con la ciudad?

«Yo nací en Reus porque mi padre estaba destinado, por el trabajo. Viví allí hasta los dos años, y después nos fuimos a Lleida. Ahora ya no tenemos nadie, pero sí que tengo familia en Cornudella. También había pasado muchos veranos en Salou».

Por lo tanto, no fue en Reus donde se despertó tu vocación científica.

«Si los que hemos nacido en Reus, siempre seremos de Reus, puedo decir que fue allí donde se despertó, porque de muy pequeña ya me lo pasaba muy bien haciendo matemáticas. También me gustaba mucho leer y escribir, la literatura, y cuando tuve que decidir qué haría, opté por las matemáticas. Pero pienso que, de alguna manera, igual que pasaba con Gaudí y su creatividad, la ciencia no son sólo 2 + 2. La creatividad también es muy importante».

¿En qué momento estamos respecto a la presencia y visibilización de la mujer en el ámbito científico?

«Las cosas están cambiando, pero también es verdad que la pandemia nos ha hecho dar pasos atrás. Hay estudios que apuntan que, durante la crisis sanitaria, los hombres mejoraron la producción científica, mientras que las mujeres la empeoraron, porque nosotras somos cuidadoras de padres e hijos, y nos sobrecargamos. Pero también es cierto que en los últimos años se han dado pasos de gigante, aunque todavía se tienen que hacer más. En Cataluña, por ejemplo, las mujeres científicas son mucho más visibles que en lugares como Francia, o en los países nórdicos, donde por tradición los sueldos son más altos y las mujeres no han trabajado tan fuera de casa porque las familias no lo necesitaban. En los países mediterráneos hay más tradición que la mujer trabaje, y eso hace que no se vea tanto el impacto. Pero todavía hay mucho trabajo por hacer, así que estaré muy orgullosa de pronunciar este discurso».

Estos días muchos jóvenes están escogiendo estudios universitarios. ¿Qué les dirías a los chicos y chicas que se plantean estudiar Matemáticas?

Adelante, no lo dudeis. Si os gustan las matemáticas, lanzaros. Ahora es un buen momento para captar más matemáticas y matemáticos. Necesitamos muchas vocaciones científicas: durante la pandemia se ha visto, más que nunca, que la ciencia es fundamental. Y si alguno de estos jóvenes quiere hablar conmigo, que me venga a buscarme el día del Pregón».

Te puede interesar