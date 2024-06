Comerciantes de la calle Major de Reus denuncian la falta de protección por los actos de fuego de Sant Pere

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Comerciantes de la calle Major se reunieron con representantes de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Reus ayer al mediodía en la Casa Rull para tratar las quejas de los comercios ante los posibles desperfectos que las actuaciones de fuego de Sant Pere

En esta reunión, desde la concejalía se expusieron las diversas líneas de trabajo que se están llevando a cabo y, además, se argumentó el porque el Ayuntamiento de Reus no se hace cargo de la instalación de los cartones protectores. «Hasta el 2022 el Ayuntamiento había tenido la deferencia de hacerse cargo del coste de la instalación de los cartones protectores, una cosa que no pasaba en ninguna otra ciudad,» destaca Oriol Nicolau Tell, director-gerente de ReusCultura

La instalación comportaba un coste de 6.000 euros que, según el director, «ahora nos ahorramos y podemos destinar a alguna otra cosa de la fiesta». Además, la concejalía también asegura que por los actos del seguici pequeño y de las procesiones de los días 28 y 29 de junio se utilizará una pirotecnia sin titanio que «como mucho ensuciará, pero no causará ningún desperfecto». Así y todo, siguen recomendando el uso de los cartones protectores.

No obstante, los comerciantes consultados por el Diari Més consideran que no es aceptable que les saquen este servicio: «No entendemos que un acto organizado de manera pública recaiga la responsabilidad de los desperfectos sobre el particular». A la vez, los comerciantes consideran que «del presupuesto tiene que salir todo, el dinero para la pirotecnia, protección civil, bomberos, policía y también para proteger los comercios».

Por otro lado, remarcan que «no estamos en contra de la fiesta, todo el contrario. Estamos a favor que se celebre Sant Pere, que como más grande y bonita sea la fiesta mejor y que pasen por la calle Major, pero a los comercios nos están dejando desprotegidos, ya que, si después hay un desperfecto, nos tocará pagar a nosotros».

La solución definitiva

Desde la concejalía de Cultura plantean como solución definitiva a esta situación la instalación de lonas protectoras, una medida que ya han probado en algunos comercios y que, actualmente, trabajan en la licitación para extenderlo en el resto. «Estas lonas se instalarán y los comercios podrán desplegarlas con una manecilla, de manera que los escaparates quedarán protegidos. Además, irán decoradas con elementos festivos del seguici y con motivos del negocio correspondiente, por lo cual también harán bonito durante aquel momento festivo,» explica Oriol Nicolau Tell.

Actualmente, se está trabajando en la licitación pública para la instalación de estas lonas que prevén que tenga un coste aproximado de entre 20.000 y 30.000 euros. Además, también se está valorando la opción que el gasto no tan sólo se afronte desde la concejalía de Cultura, sino también desde Promoción de Ciudad.

Por su parte, los comerciantes se muestran escépticos ante esta propuesta: «Hace más de doce años que hablamos de las lonas y todavía no las hemos visto. Tan sólo las tienen unos pocos negocios, pero aquí somos muchos».

Et pot interessar: