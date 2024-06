El CEO de IAG, sobre la ampliación del Prat: «Una solución que pase por Reus o Girona no funcionaría»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El CEO del grupo IAG, Luis Gallego, ha reclamado ampliar la capacidad operativa del aeropuerto del Prat pero ha cuestionado la posibilidad de hacerlo a base de potenciar los Aeropuertos de Reus y de Girona. «La solución de Reus o cualquiera que no sea Barcelona, desde el punto de vista de crear un hub no funcionaría», ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa en la sede de Vueling

Gallego ha evitado posicionar explícitamente sobre como tiene que ser la ampliación de la infraestructura, y sólo ha pedido que sea invirtiendo en las instalaciones del Prat porque considera que la creación de un hub se tiene que basar al «facilitar las conexiones» de los pasajeros. Ha reclamado insistentemente que el proyecto tiene que ser «sostenible» a nivel medioambiental y económico.

Gallego ha asegurado que el grupo IAG no defiende particularmente ninguna de las soluciones que los últimos tres años se han puesto a debate para ampliar el Prat, pero sí que ha afirmado que crear un hub en Barcelona a base de ampliar las operaciones en Reus y Girona «no funcionaría». «Al final los pasajeros escogen uno u otro aeropuerto para hacer conexiones en base a su experiencia, y si para hacer escala debes moverte un montón de kilómetros, al final no estás haciendo una conexión», ha dicho ante la insistencia de la prensa sobre la cual opina el grupo en relación a la ampliación del Prat.

El CEO de IAG ha insistido en que el objetivo tiene que ser «potenciar la conectividad» entre los vuelos de corto radio y los de largo recorrido que salgan o aterricen en Barcelona. «Hace falta capilaridad para llegar a todas partes con conexiones, no podemos pensar en un aeropuerto sólo sostenido con vuelos largos de punto a punto», ha añadido, y ha recalcado que «todo aquello que no sea una buena experiencia de conexión, no es bueno para el cliente».

Disconforme con la opción de potenciar Reus y Girona, Gallego ha dicho que «le da igual» qué otra propuesta se acabe concretando finalmente para ampliar el Prat. Sólo ha pedido «que se tenga en cuenta la sostenibilidad medioambiental y económica».

«Hay que hacerlo de forma que tenga sentido», ha aseverado, recalcando que la compañía quiere evitar que la ampliación suponga una recarga de tasas a los pasajeros y tampoco quiere que tenga un fuerte impacto medioambiental, «porque no se cumpliría el objetivo de descarbonización para 2050». En este sentido, ha subrayado: «Creemos que Barcelona tiene capacidad para más vuelos, pero tiene que ser de forma sostenible».

Gallego lo ha dicho desde la sede de Vueling en Viladecans, donde este miércoles IAG ha presentado un estudio sobre el impacto que tiene el grupo a la economía catalana. En este sentido, el año pasado IAG movió a 24,4 millones de pasajeros desde el Prat, hecho que representa el 47% de todos los viajeros que pasaron por el aeropuerto barcelonés.

